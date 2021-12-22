Про ковид не шутить, больше 50 человек не собирать: ведущий откровенно рассказал, как пандемия изменила новогодние корпоративы

Пандемия коронавируса изменила подходы к традиционным декабрьским гуляниям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фируз Сафаров в сфере организации веселий работает уже семь лет. Начинал с детских шоу, потом свадьбы-юбилеи. Последние годы было особенно много заказов на корпоративы, но коронавирус резко изменил и количество праздников, и содержание программ. Какие конкурсы ушли в прошлое и чем теперь удивляют и радуют народ, Фируз рассказал «КП-Самара».

«Держим дистанцию! Хотя бы первые два часа...»

— В 2020 году нам всем пришлось туго. Мероприятия отменяли, переносили на неопределенный срок. Я уж думал, что придется менять профессию. Мои коллеги изгалялись как могли. Например, проводили корпоративы виртуально, по зуму. Предлагали викторины про работу, про кино, про музыку… Кому что ближе. Новогодние стишки, пожелания, загадки, танцы перед камерой — все это, может, и интересно звучит, но не всем людям нравилось. Все-таки корпоратив — это живое общение, чувство плеча. Я таким суррогатом не занимался. И дождался-таки, когда ограничения ослабили. Да, сейчас есть масса запретов, с ними приходится мириться — программу составлять так, чтобы было и весело, и безопасно.

В каждом регионе разные условия, но в целом собирать больше 50 человек в одном помещении нельзя. Так заказчики стали «дробить» коллектив, гуляют по отделам. А мне что? Одну и ту же программу прогнать можно. Где гуляют? Снимают загородные дома, собираются в отдельных залах ресторанов (но тогда у всех QR-коды должны быть). Главное, не кричать: «У нас тут корпоратив!», не выкладывать в соцсети фотографии массовых танцев с нарушением дистанции. И все нормально проходит.

Люди все понимают, некоторые старательно держат дистанцию и маски надевают (обычно те, кто ушел и не вернулся с удаленки). Но ближе к середине вечеринки дистанция становится меньше, два часа все чин по чину, а потом — была не была! Веселятся как в последний раз. Устал народ бояться. И многие так по коллегам скучают на удаленках, как тут не обняться?

Сам я сначала очень боялся заболеть и тем самым подвести клиентов. Несколько раз пытался в маске вести программу. Выглядит это ужасно, и дышать нечем уже через час. В итоге первым делом сделал прививку, потом ревакцинировался, чтобы риски снизить и спокойно работать.

Тему коронавируса мы обходим стороной. Некоторые шутки на эту тему вставляют, даже конкурсы какие-то придумывают. По мне, так это моветон. Во многих коллективах ведь серьезные потери, иногда тосты в память о тех, кто ушел. Разве можно об этом шутить?

«Играем в кальмара, а пляшем под «Ленинград»

Конечно, пандемия сильно изменила нашу жизнь, появились новые форматы развлечений, вышли новые фильмы, сериалы. Жизнь не остановилась.

Вот, например, «Игра в кальмара» — очень популярный сюжет на корпоративах сейчас. Если помните, в самом сериале используются игры на выбывание, они простые, понятные, многим нравятся. Мы их тоже используем. То же «Море волнуется раз», вырезание фигурок, перетягивание каната… Проигравшие выбывают, также происходит деление на команды, в финал выходят двое. Но, конечно, в отличие от нашумевшего сериала, все проходит весело, никто не страдает. Хорошо воспринимает публика форматы разных «квизов» — викторин на разные темы, с музыкальными или танцевальными заданиями.

Музыкальные предпочтения, кстати, в основном не меняются годами. Как плясали все под условные «Руки Вверх!» и «Ленинград», так и пляшут. Разве что иногда в коллективах находится музыкант и дарит коллегам номер с саксофоном или даже баяном. Коллективы разные, и гуляют у нас люди от души.

Атмосфера праздника и надежд на лучшее в новом году никуда не делась. И Деда Мороза взрослые ждут, как дети. И фейерверкам радуются.

В провинциях больше 50 тысяч за праздник не возьмешь

— Цены мы не поднимали. Хотя и сильные убытки пережили в прошлом году, стараемся не жестить. В Самаре и других соразмерных городах можно заказать ведущего от 25 тысяч рублей за 4-5 часовую программу, в Москве — от 35 тысяч. Все зависит от пожеланий заказчиков. Ведущие сейчас стараются брать все, ведь в любой момент могут ввести новый локдаун, когда все заведения закроются. Я знаю, например, что некоторые компании — кинотеатры, развлекательные центры — празднуют Новый год в самом начале декабря или, наоборот, в феврале, потому что у них очень большая нагрузка выпадает именно на предновогодние дни. Если много заказов — это хорошо. Остается самое главное — высыпаться, не потерять голос и не поймать вирус.