Пациенты онкоцентра в Самаре пожаловались на отсутствие лекарств и игл для забора крови

Пациенты онкодиспансера пожаловались на нехватку медикаментов. Фото: Яндекс.Карты

Пациенты областного онкоцентра в Самаре пожаловались на отсутствие лекарств и игл для забора крови. Люди уверяют, что к концу года некоторые необходимые пациентам медикаменты и расходные материалы отсутствуют. Однако в самом лечебном учреждении и облминздраве отмечают, что все не так просто.

«Внутри растет опухоль, а мне говорят – ждите»

Самарчанка Елена уже много месяцев лечится от онкологии. В начале декабря она должна была пройти очередной плановый курс химиотерапии, однако столкнулась с неожиданной проблемой.

- Когда я пришла в онкоцентр, чтобы сдать необходимые перед началом курса анализы, меня развернули и отправили сдавать кровь из вены самостоятельно, в коммерческую лабораторию, - рассказала Елена журналисту «КП-Самара». - Я удивилась, ведь до этого такой анализ всегда делали тут же, на месте. Но мне сказали, что в онкоцентре закончились иглы для забора крови из вены, во всяком случае для амбулаторных больных.

Когда Елена сдала анализы, выяснилось, что необходимые ей для курса химиотерапии лекарства в Самарском онкоцентре тоже закончились.

- Мне нужно капать «Паклитаксел» и «Карбоплатин» раз в три недели. А мне говорят – лекарства закончились, быстро закупить их невозможно, потому что процедуры госзакупок и контрактов – это все долго. Мол, ждите, - рассказывает Елена. - А как ждать, если понимаешь, что схема лечения нарушается, и когда приедет спасительное лекарство – неизвестно? А каждый день промедления означает, что внутри тебя растут злокачественные клетки. В коммерческих клиниках мне выставили ценники в 200 тысяч за одну систему. Откуда брать такие деньги?

«Иглы есть»

В Самарском областном клиническом онкологическом диспансере журналисту «КП-Самара» заявили, что факты об отсутствии игл для забора крови в ГБУЗ СОКОД являются недостоверными.

- Закупка игл для забора крови на 2021 год произведена по заявкам, на основании которых 19 февраля заключен контракт на поставку игл для забора крови, - прокомментировали в СОКОД. - В связи с увеличением потребности дополнительно заключены два контракта 28 октября и 8 ноября. Иглы для забора крови закуплены в соответствии с потребностью ГБУЗ СОКОД.

Почему в таком случае у пациентки отказались брать кровь из вены – непонятно.

А вот названные Еленой лекарства действительно на момент обращения в онкоцентре отсутствовали. В медучреждении объяснили, что всему виной слишком большой наплыв пациентов.

- Мы планируем лекарственное обеспечение с учетом клинических рекомендаций по лечению и с учетом плановых объемов стационарной помощи, утвержденных территориальным фондом ОМС в рамках имеющегося финансирования, - пояснили в СОКОД. - Плановые заявки на лекарства формируются заранее, за 6 месяцев до начала следующего года и сразу на 12 месяцев. При этом мы ориентируемся на плановое количество госпитализаций и пациентов.

«Пациентов много – лекарства заканчиваются»

Как объяснили в областном минздраве, если пациентов обращается больше, чем запланировано, то, соответственно, увеличивается и расход лекарств.

- В течение года формируется дополнительная потребность на лекарственные препараты, она обеспечивается в зависимости от возможностей финансирования, - говорят в минздраве. – Перевыполнение объемов стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи ведет к недостаточности финансовых ресурсов, при которых может сложиться ситуация с отсроченным обеспечением некоторыми лекарственными препаратами. В этом случае проводятся дополнительные закупки, в том числе по лекарственным препаратам «Паклитаксел» и «Карбоплатин».

В СОКОД заверили, что заключат допсоглашения на поставку «Паклитаксела» на сумму 1,7 млн рублей (1 482 шт.) и «Карбоплатина» на сумму 365,6 тысяч рублей (179 шт.).

- В случае отсутствия рекомендованных лекарств в рамках клинических рекомендаций по злокачественным новообразованиям выбирается альтернативная схема, аналоговая замена лекарственных препаратов, - объяснили в онкоцентре.

Правда, Елене в результате все же пришлось ехать лечиться в столицу…

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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