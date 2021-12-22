Электронные полисы ОМС заработают в Самарской области с 2022 года. Кому они нужны и как их получить

Теперь носить с собой бумажный полис будет необязательно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году в Самарской области, как и по всей стране, заработают электронные полисы обязательного медицинского страхования. Директор регионального Территориального фонда ОМС Владислав Романов рассказал, кому они нужны и как их получить.

«Это будет штрих-код»

Как объяснил Владислав Романов, изменения в федеральный закон об обязательном медицинском страховании были внесены 6 декабря. Нововведения в том числе предусматривают возможность генерировать полисы ОМС в электронном виде.

- Сейчас разрабатываются конкретные подзаконные акты и нормативные документы, которые будут регламентировать работу таких электронных полисов, - пояснил Владислав Романов. - Но уже понятно, что, скорее всего, это будет штрих-код или QR-код в приложении, который можно будет использовать вместо бумажного носителя. Скорее всего, сгенерировать электронный полис можно будет и на портале госуслуг.

Переоформлять не нужно

Владислав Романов заверил жителей Самарской области, что бумажный вариант полиса ОМС продолжит действовать как и прежде, поэтому бежать переоформлять ничего не нужно.

- Бумажный и электронный варианты будут равнозначны, отменять действие старых полисов не планируется. Как, например, в стране до сих пор действуют полисы образца 90-х годов, хотя давно введена новая форма документа. Но если человек не хочет менять старый полис, то он может получить медпомощь и по старому варианту, - объяснил руководитель регионального ТФОМС.

Достаточно паспорта

Владислав Романов отметил, что, по сути, бумажные полисы ОМС в Самарской области уже давно не актуальны.

- В регионе создана и успешно работает единая информационная система, в которой содержатся все данные о застрахованных лицах. Доступ к этой системе имеют и в Фонде, и в каждом лечебном учреждении, - пояснил Владислав Романов. - Поэтому при обращении за медпомощью достаточно предъявить паспорт, а в больнице или поликлинике уже сами проверят по базе, застрахован ли больной. Если же окажется, что страховки нет, то оформить полис ОМС в большинстве случаев можно будет там же, на месте: практически во всех поликлиниках сегодня работают представительства страховых компаний.

Однако за пределами региона самарцы могли столкнуться с требованиями предъявить полис на бумажном носителе. С введением электронных вариантов документа на федеральном уровне делать это будет необязательно.

Ранее сообщалось, что электронные полисы ОМС для новорожденных детей будут формироваться автоматически на основании информации органов ЗАГС, а страховую компанию смогут выбрать родители ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Быстрее, прозрачнее, надежнее: какие электронные сервисы соцстраха облегчат жизнь работающим самарцам и инвалидам

В пресс-центре «КП-Самара» эксперты рассказали об электронных больничных, автоматическом назначении пособий и дистанционном взаимодействии (подробности)