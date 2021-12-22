Самарские теплосети за год стали инновационнее и надежнее

В Самаре благодаря "альткотельной" ведут ремонт теплосетей в беспрецедентных масштабах. Фото: ПАО «ТПлюс» во вложении

В Самаре в уходящем году провели масштабный ремонт теплосетей и организовали систему мониторинга качества подачи тепла потребителям, что во многом стало возможным благодаря переходу на «альткотельную». Об этом рассказал генеральный директор энергокомпании Андрей Вагнер во время межрегиональной пресс-конференции, на которой были подведены итоги работы в 2021 году.

Беспрецедентный объем ремонта

Уходящий год ознаменовался беспрецедентными объемами работ по обновлению городских теплосетей: перекладки коммуникаций выросли вдвое. Это стало возможным благодаря переходу на новую модель расчета тарифов за тепло по методу «альткотельной».

Подземные коммуникации обновили на 48-ми участках в областной столице, что является рекордным показателем. Всего же в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани заменили свыше 100 км теплосетей.

Причем вместо изношенных сетей «Т Плюс» прокладывает «умные трубы», оснащенные датчиками оперативно-диспетчерского контроля. Эти данные поступают в новый Центр мониторинга качества, который начал свою работу в Самаре в 2020 году. Отсюда ведется контроль за качеством поставляемого потребителям тепла.

Столь масштабные работы не повлияли на готовность энергетиков к подаче тепла. Более того, энергетики начали подачу тепла для абонентов на две недели раньше обычного. В частности, в Самаре социальные объекты начали подключать уже 16 сентября, а жилой фонд - 20 сентября.

В планах энергетиков ПАО «Т Плюс» в будущем году увеличить инвестиции на модернизацию тепловых сетей и обновление станций, чтобы повысить эффективность работы, а также качество и надежность теплоснабжения жителей обслуживаемых регионов, в том числе Самарской области.

Пандемия не стала препятствием для подачи тепла

Как отметил Андрей Вагнер, работа в условиях пандемии не отразилась на качестве подачи тепла потребителям и работе компании в целом.

- В 2021 году пандемия на нас не сказалась никак. Мы потратили значительные средства на санобработку и покупку защитных средств. Мы активно проводим вакцинацию, несмотря на то, что это непростой процесс, когда некоторых приходится и уговаривать. Но мы уже сейчас достигли того уровня вакцинации, который позволяет нам говорить, что пандемия никак не влияет на нашу работу, - сказал Андрей Вагнер.

Сейчас уровень вакцинации в компании составляет порядка 80%, а по некоторым филиалам - практически 90%. По сути, не вакцинированными остаются только сотрудники с противопоказаниями к прививкам.

В целом на защитные мероприятия, в том числе, закупку масок и обработку помещений в 16-ти регионах, компания «Т Плюс» потратила около 1,5 млрд рублей в 2021 году.