В историческом центре Самары заработал «офис будущего» от Сбера

В новом офисе можно попить кофе, пока ждешь своей очереди

Это уже третий в регионе офис Сбера нового формата в Самарской области. Первый открыли летом на улице Мичурина, 52, еще один недавно открылся в Тольятти, на улице Ворошилова, 27. Новый офис располагается на улице Вилоновской, 13, около площади Куйбышева и предоставляет возможности получить не только привычные финансовые услуги, такие как оплата коммунальных платежей или оформление кредита, но протестировать или оформить продукты сервисов экосистемы Сбера. Теперь все это можно сделать в новой комфортабельной обстановке, когда клиента обслуживают в приятной атмосфере, а консультации можно проводить за столиком или на диване с чашечкой ароматного кофе.

В офисе комфортная зона ожидания, а специалисты отделения работают за столами без перегородок и маленьких окошечек. Реализована концепция безбарьерной среды и экологической тематики.

В современном офисе организовано пространство без перегородок

В ожидании своей очереди можно протестировать новинки от SberDevices – представленные в офисе «умные устройства», управляемые голосом при помощи виртуальных ассистентов Салют.

Одним из самых популярных устройств сейчас является цифровая приставка SberBox, с помощью которой можно смотреть тысячи фильмов в сервисе Okko, а также делать покупки, например, в СберМегаМаркете и управлять всем этим при помощи голосовых команд. Протестировать приставку можно в новом офисе Сбера.

Особенное привлекают внимание новые банкоматы, которые кроме привычных функций способны распознавать клиентов по лицу и принимать карты Сбербанка с истекшим сроком действия на переработку. Банкомат выполнен в новом дизайне, у него есть большой экран с навигацией как в смартфоне. Беспокоиться о том, что кто-то увидит ваши персональные данные, не стоит – вся важная информация сосредоточена внизу экрана.

Офис также предоставляет возможность получить товары, заказанные в онлайн-магазинах, например, в СберМегаМаркете. Здесь же установлен постамат СберЛогистики, через который можно отправить или получить посылку.

В ожидании своей очереди можно протестировать новинки от SberDevices

Управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк Сергей Тютин:

- Мы продолжаем реализацию программы переформатирования дополнительных офисов и предлагаем своим клиентам большой выбор не только банковских услуг, но и большое количество продуктов экосистемы. Постоянно совершенствуя качество обслуживания, Сбер делает пребывание в офисе банка еще более комфортным. Уверен, что жители Самары оценят по достоинству обновленные офисы.

В офисе нового формата побывала и заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина.

- Я здесь была неоднократно до того, как произошли такие изменения. Конечно, то, что я сейчас здесь увидела – здорово. Здесь можно посидеть с детьми, попить кофе, пообщаться, пока ожидаешь своей очереди. Время диктует новые требования: социальная дистанция, соблюдение мер предосторожности, здесь всё это учтено. Сюда хочется прийти и здесь хочется остаться, – отметила Наталья Катина.