Почему каждому стоит посетить Липецкую область

Липецкая область — прекрасное место для душевного и физического отдыха, восстановления сил и нового вдохновения. Вот лишь несколько причин, почему отдых на Липецкой Земле придётся по душе любому туристу.

Природный парк чудес «Кудыкина гора»

Природный парк чудес «Кудыкина гора» — одно из самых известных мест Липецкой Земли. Каждый год множество туристов приезжают увидеть 15-метрового трехголового Змея Горыныча, который извергает пламя, прогуляться по сафари-парку и познакомиться с его обитателями, посетить конюшню, где живут лошади-чемпионы Европы и России. Без внимания здесь нельзя оставить также точную копию русских крепостей IV-V веков — «Город мастеров», где проводятся различные интерактивные мероприятия.

Остановиться в парке чудес можно на берегу реки Каменки, в отапливаемых деревянных домах. Ресторан на «Кудыкиной Горе» предлагает современную высококлассную интерпретацию традиционной кухни.

Парк «Олений»

Это охраняемая природная территория площадью 1500 гектаров, задача которой - исследование и сохранение европейской фауны и флоры. Особая гордость парка - крупная популяция благородного и пятнистого оленя. Для туристов здесь организуются экскурсии на джипах — сафари. Остановиться в парке «Олений» можно в комфортном хостеле.

Красивые места в Липецкой области

Заповедник «Галичья гора»

Это самый маленький заповедник в мире. Он даже занесен в Книгу рекордов Гиннеса — его площадь составляет менее 20 гектаров. Однако многие более крупные заповедники могут позавидовать разнообразию природных объектов, которые умещаются на территории «Галичьей горы». Уникальность заповедника заключается также в том, что на его территории можно найти множество растений, которые совсем не характерны для природы этой полосы.

Отправляясь в путешествие в заповедник «Галичья гора», обязательно посетите Воргольские скалы, усадьбу Талдыкина, питомник редких хищных птиц, урочище «Воргольское» и многое другое. В заповеднике можно не только насладиться красотой природы, но и попробовать себя в экстремальных видах спорта.

Археологический парк «Аргамач»

Липецкая Земля таит в себе богатейшее археологическое наследие. Для популяризации его и был создан археологический парк «Аргамач». Каждое лето здесь организуют детский археологические лагерь, где под руководством настоящих ученых-археологов проводятся раскопки.

В парке можно не только прикоснуться к истории, но и отдохнуть. Вы можете остановиться в настоящих монгольских юртах, снять номер в гостевом доме, арендовать сельский каменный домик или расположиться в кемпинге. И вы здесь не останетесь без благ цивилизации — для гостей есть бани, душ и все удобства.

Усадьбы Липецкой области

Липецкая Земля богата разнообразием усадеб. Есть среди них крупные усадебные комплексы, а есть и маленькие усадьбы. Одни из них не пощадило время и только воображение может показать былое величие полуразрушенных стен. Другие восстановлены, и как в былые времена принимают у себя гостей и открыты для туристов. Однако каждая из усадеб Липецкой Земли заслуживает внимание и того, чтобы вы их посетили. Наши личные рекомендации к посещению: усадьба Скорняково-Архангельское, усадьба Муромцевых, усадьба Стаховичей, усадьба Нечаевых-Мальцевых и музей-усадьба П.П. Семенова-Тян-Шанского.

Усадьбы в Липецкой области

Храмы и монастыри Липецкой области

Для верующих Липецкая Земля будет интересна своими храмами и Монастырями. Мы советуем посетить: Свято-Тихоновский Преображенский женский монастырь и Рождество-Богородицкий монастырь в Задонске, Знаменский епархиальный женский монастырь в Ельце, Церковь «Знамения» в Вешаловке, Храм-часовню Первоверховных Апостолов Петра и Павла в Нижнем парке Липецка, собор Тихвинской иконы Божией Матери в Данкове и церковь Владимирской иконы Божией Матери в Баловнево. Это не только духовные места, но и в большинстве своем уникальные памятники архитектуры, со своей историей, атмосферой и запоминающимися видами.

Гастрономия Липецкой Земли

Гастрономия — часть любого путешествия. На Липецкой Земле раздолье для любителей экологически чистых и натуральных продуктов. В ресторации «Бальмонтъ» усадьбы «Скорняково-Архангельское» вы сможете попробовать уху из бирюка. В ресторане парка «Кудыкина Гора» подают борщ с гусём. «Старый Тракт» в Задонске готовит собственную фруктовую пастилу. Пекарня «Гутен Таг» поражает качеством традиционной немецкой выпечки. «BeauREVE» и «Раненбургъ» готовят вкуснейшие сыры.

Гастрономия Липецкой области

Литературное наследие Липецкой Земли

Липецкая Земля неразрывно связана с русской литературой. Здесь чтут наследие первого российского нобелевского лауреата по литературе Ивана Бунина, здесь выросли Михаил Пришвин и Евгений Замятин, отдыхали Александр Пушкин, Юрий Лермонтов и Лев Толстой. В Ельце, Льве Толстом, Лебедяни, Озерках работают литературные музеи и экспозиции.

Путешествуя по Липецкой Земле, каждый найдет то, что придется ему по душе. На вебсайте Liptur.ru и Инстаграм странице «Путешествия по Липецкой Земле» вы найдёте всю необходимую для путешествия информацию.