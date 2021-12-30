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Общество30 декабря 2021 12:45

Жигулевская ГЭС поздравила жигулевских и тольяттинских ребят с наступающим Новым годом

130 ребят получили сладкие подарки
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Во Дворце культуры прошел праздник для ребят с ограниченными возможностями здоровья

Во Дворце культуры прошел праздник для ребят с ограниченными возможностями здоровья

При содействии добрых помощников Деда Мороза и Снегурочки во Дворце культуры прошел праздник для ребят с ограниченными возможностями здоровья и состоящим на учете в органах соцзащиты.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребят с наступающим Новый годом

Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребят с наступающим Новый годом

Ежегодно Жигулевская ГЭС проводит мероприятия для подопечных социальных, специализированных и медицинских учреждений региона в канун новогодних праздников. Гидроэнергетики привозят подарки, чтобы создать праздничное настроение.

Ребятам подарили настоящий праздник

Ребятам подарили настоящий праздник

В самый холодный день уходящего года гидроэнергетики доставили в пансионат для ветеранов г.о. Тольятти помощь, собранную московскими коллегами. Носки, варежки, теплые шарфы и наборы для творчества, а так же адресные открытки, подготовленные детьми сотрудников, украсят праздник людей, которые по тем или иным причинам встречают Новый год не в кругу своей семьи.

Гидроэнергетики доставили в пансионат для ветеранов Тольятти носки, варежки, шарфы и наборы для творчества

Гидроэнергетики доставили в пансионат для ветеранов Тольятти носки, варежки, шарфы и наборы для творчества

— В преддверии самого уютного и семейного праздника мы хотим поделиться частичкой тепла и заботы с теми, кому это особенно важно, — отметил директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов. — Пусть уют и волшебное настроение вместе с энергией Жигулевской ГЭС придут в каждый дом.

Буквально под Новый год благодаря поддержке Жигулевской ГЭС в школе № 13 г.о. Жигулевск в школьном спортзале появились новые вешалки, а в школе № 7 новый водонагреватель.

Жигулевская ГЭС приобрела для ковидного госпиталя Жигулевска 120 прикроватных тумбочек в палаты стационара. В октябре этого года в городе был открыт госпиталь для людей заболевших COVID-19 различной степени тяжести.

Жигулевская ГЭС приобрела для ковидного госпиталя Жигулевска прикроватные тумбочки

Жигулевская ГЭС приобрела для ковидного госпиталя Жигулевска прикроватные тумбочки

— В городе очень остро встал вопрос по комплектации ковидного госпиталя. Все необходимое нашли, а вот поставить возле каждой кровати тумбочку оказалось задачей сложной. А ведь этот, пусть даже минимальный комфорт, нужен каждому пациенту. Спасибо гидроэнергетикам, как всегда, пришли на помощь. Не только купили и доставили в больницу, но и собрали мебель. Для нас это очень серьезная поддержка, — отметил заместитель главного врача по административно- хозяйственной части Дмитрий Цивилев.

Особым подарком городской больнице от гидроэнергетиков стал комплект оборудования для офтальмологического кабинета детской поликлиники. Уже в январе 2022 года врачи смогут оказывать качественную и квалифицированную помощь маленьким пациентам.

Красивым и ярким завершением спортивного сезона уходящего года стал Всероссийский турнир по фехтованию на саблях в рамках Спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава», который прошел при поддержке Жигулевской ГЭС.

При поддержке Жигулевской ГЭС прошел Всероссийский турнир по фехтованию

При поддержке Жигулевской ГЭС прошел Всероссийский турнир по фехтованию

Стоит отметить, что в январе 2022 года Тольятти впервые будет принимать у себя Первенство России по фехтованию среди юношей и девушек до 18 лет.

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