Жигулевская ГЭС поздравила жигулевских и тольяттинских ребят с наступающим Новым годом

Во Дворце культуры прошел праздник для ребят с ограниченными возможностями здоровья

При содействии добрых помощников Деда Мороза и Снегурочки во Дворце культуры прошел праздник для ребят с ограниченными возможностями здоровья и состоящим на учете в органах соцзащиты.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребят с наступающим Новый годом

Ежегодно Жигулевская ГЭС проводит мероприятия для подопечных социальных, специализированных и медицинских учреждений региона в канун новогодних праздников. Гидроэнергетики привозят подарки, чтобы создать праздничное настроение.

Ребятам подарили настоящий праздник

В самый холодный день уходящего года гидроэнергетики доставили в пансионат для ветеранов г.о. Тольятти помощь, собранную московскими коллегами. Носки, варежки, теплые шарфы и наборы для творчества, а так же адресные открытки, подготовленные детьми сотрудников, украсят праздник людей, которые по тем или иным причинам встречают Новый год не в кругу своей семьи.

Гидроэнергетики доставили в пансионат для ветеранов Тольятти носки, варежки, шарфы и наборы для творчества

— В преддверии самого уютного и семейного праздника мы хотим поделиться частичкой тепла и заботы с теми, кому это особенно важно, — отметил директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов. — Пусть уют и волшебное настроение вместе с энергией Жигулевской ГЭС придут в каждый дом.

Буквально под Новый год благодаря поддержке Жигулевской ГЭС в школе № 13 г.о. Жигулевск в школьном спортзале появились новые вешалки, а в школе № 7 новый водонагреватель.

Жигулевская ГЭС приобрела для ковидного госпиталя Жигулевска 120 прикроватных тумбочек в палаты стационара. В октябре этого года в городе был открыт госпиталь для людей заболевших COVID-19 различной степени тяжести.

Жигулевская ГЭС приобрела для ковидного госпиталя Жигулевска прикроватные тумбочки

— В городе очень остро встал вопрос по комплектации ковидного госпиталя. Все необходимое нашли, а вот поставить возле каждой кровати тумбочку оказалось задачей сложной. А ведь этот, пусть даже минимальный комфорт, нужен каждому пациенту. Спасибо гидроэнергетикам, как всегда, пришли на помощь. Не только купили и доставили в больницу, но и собрали мебель. Для нас это очень серьезная поддержка, — отметил заместитель главного врача по административно- хозяйственной части Дмитрий Цивилев.

Особым подарком городской больнице от гидроэнергетиков стал комплект оборудования для офтальмологического кабинета детской поликлиники. Уже в январе 2022 года врачи смогут оказывать качественную и квалифицированную помощь маленьким пациентам.

Красивым и ярким завершением спортивного сезона уходящего года стал Всероссийский турнир по фехтованию на саблях в рамках Спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава», который прошел при поддержке Жигулевской ГЭС.

При поддержке Жигулевской ГЭС прошел Всероссийский турнир по фехтованию

Стоит отметить, что в январе 2022 года Тольятти впервые будет принимать у себя Первенство России по фехтованию среди юношей и девушек до 18 лет.