Свежие новости о «Крыльях Советов» на 22 декабря 2021: соперники по сборам и прощание с бывшим тренером

«Крылья» рассказали, с командами из каких стран сыграют на зимних сборах. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Пока «Крылья» в отпуске, новости продолжают поступать. И не всегда приятные. Рассказываем о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 22 декабря 2021.

Умер Виктор Антихович

Начнем с грустных новостей – на 77-ом году жизни умер главный тренер «Крыльев Советов» конца 80-х – начала 90-х Виктор Антихович. Он родился в Саратовской области, однако профессиональную карьеру футболиста начал в куйбышевских «Крыльях Советов». В 1988 году Виктор Петрович занял пост главного тренера команды.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Виктора Петровича.

Три игры на сборах

«Крылья» объявили, когда пройдут зимние сборы – с 11 по 24 января. Тренироваться подопечные Игоря Осинькина будут в Турции.

За это время самарцы сыграют три контрольных встречи – 18, 22 и 24 января. Соперниками будут команды из Сербии, Венгрии и Словении. Кто именно, пока не объявили.

Бегич – третий по выигранным единоборствам

Российская Премьер-лига опубликовала рейтинг лучших игроков по единоборствам в первой части этого сезона. Центральный защитник «Крыльев Советов» Сильвие Бегич занял третье место. Он выиграл 153 единоборства из 208.

Лидер рейтинга – Самюэль Жиго из «Спартака» (146 из 191 выигранных единоборств), второй – Иван Ордец из «Динамо» (185 из 249).

Два игрока «КС» могут попасть в символическую сборную М-Лиги

Два игрока молодежки «Крыльев Советов» претендуют на попадание в символическую сборную М-Лиги. Это левый защитник Владислав Тепляков и опорник Дмитрий Мотовичев.

Лучших игроков М-Лиги будут выбирать болельщики. Голосование проходит в официальной группе молодежной лиги РПЛ: здесь можно проголосовать за Владислава Теплякова, а здесь за Дмитрия Мотовичева.

Бывший игрок «Крыльев» стал лучшим вратарем Кубка арабских наций

Сборная Алжира, за которую выступает бывший вратарь «Крыльев Советов» Раис Мболи, выиграла Кубок арабских наций. В турнире принимают участие национальные команды арабских стран Африки и Азии. В финале Алжир обыграл Тунис 2:0.

Раис Мболи стал лучшим вратарем турнира.

Голкипер выступал за «Крылья Советов» с 2010 по 2013 год. За это время он сыграл всего 17 матчей. Сейчас алжирский вратарь защищает ворота клуба «Аль-Иттифак» из Саудовской Аравии.