Сызранский НПЗ встречает 80-летний юбилей с достижениями в качестве продукции

Будущие нефтепереработчики осваивают профессию в оснащенных СНПЗ лабораториях. Фото: АО «СНПЗ»

Качество высокого экологического класса

Оглядываясь на 2021 год, коллектив Сызранского НПЗ может с полной уверенностью сказать, что потрудился на славу. Качество произведенной продукции подтверждено наградами всероссийского уровня. Совсем недавно копилку предприятия пополнили золотой и серебряный знаки конкурса «100 лучших товаров России». Звание лауреата получили углеводородные сжиженные топливные газы. Технический и автомобильный пропан-бутаны, произведенные сызранскими нефтепереработчиками, успешно конкурируют с автобензинами. Дипломантом конкурса признаны битумы нефтяные дорожные вязкие БНД-70/100 и БНД-100/130 - их эксплуатационные свойства гарантируют надежность покрытий автодорог в различных климатических зонах.

Специалисты АО «СНПЗ» постоянно работают над расширением ассортимента выпускаемой продукции. Так, в 2020 году предприятие начало выпуск судового топлива RMLS 40 с низким содержанием серы (0,5%) - его использование в бункеровке судов минимизирует негативное воздействие транспорта на окружающую среду. В этом году совместно с АО «ВНИИНП» (научно-исследовательский институт «Роснефти») завод разработал технологию производства нового экологичного низкосернистого судового топлива RMLS 40 с содержанием серы до 0,1% масс.

Не меньше внимания СНПЗ уделяет охране окружающей среды города и всего Самарского региона. На предприятии ведется модернизация производства, включающая внедрение малоотходных и ресурсосберегающих технологий и развитие объектов природоохранного назначения. В их числе – реконструкция сооружений биологической и физико-химической очистки стоков и систем оборотного водоснабжения. Она позволит свести к минимуму забор воды из природных источников и максимально использовать в технологических процессах оборотную воду. Большое внимание уделяется эко-контролю: в 2021 году на предприятии вступил в строй передвижной экологический пост, позволяющий отслеживать состояние почвы и воды. Лаборатория на колесах оснащена современным аналитическим оборудованием, причем ряд приборов уникален. В частности, анализатор качества воды способен одновременно измерять до семи различных параметров.

Вклад в экологию родного края вносит и коллектив. СНПЗ – одно из первых предприятий в городе, где организован раздельный сбор отходов бумаги, пластика от других ТКО. С начала года сотрудники Сызранского НПЗ отправили на вторичную переработку более 9 тонн макулатуры и около 1,5 тонн пластика. Заводчане участвуют в субботниках по очистке берегов Волги и родников, озеленению города. В 2021 г. сызранцами высажено более 7000 деревьев, в Волгу выпущено без малого 130 тысяч мальков стерляди и сазана.

Эффективность природоохранных мероприятий АО «СНПЗ» отмечена высшей наградой XVII всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России-2021».

Градообразующее - значит, социально ответственное

В этом году завод вошел в число призеров регионального этапа всероссийского конкурса «Предприятие высокой социальной эффективности» сразу в трех номинациях, в том числе «За развитие социального партнерства». Предприятие немало вкладывает и в социальную сферу родного города - здравоохранение, образование, благоустройство. В декабре в Сызранском филиале СамГТУ плюсом к пяти уже открытым при поддержке нефтяников лабораториям открыты еще две - их оборудование завершило создание в вузе современного научно-исследовательского комплекса. Образование – важное, но не единственное направление благотворительности нефтяников. За несколько лет на развитие социальной инфраструктуры Сызрани направлено более миллиарда рублей.

При поддержке СНПЗ в наступающем году будут реализованы еще девять социально значимых проектов. Например, городская больница № 2 оснастит реанимационное отделение многофункциональными кроватями, приобретет спецавтомобиль и закупит жизненно важное оборудование в детскую поликлинику. Юго-Западный район Сызрани получит благоустройство, а средняя школа № 4 - оснащение классов современным оборудованием и установку видеонаблюдения.

В свой юбилейный год сызранские нефтепереработчики вступают с настроем на новые успехи в производстве и решении социально значимых проектов.