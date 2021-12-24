В Самаре открылись два новых производства «ОДК-Кузнецов»

Гости и сотрудники предприятия высоко оценили новые производства. Фото: ПАО «ОДК-Кузнецов».

На «ОДК-Кузнецов» при поддержке Госкорпорации Ростех и Объединённой двигателестроительной корпорации уже несколько лет проводится модернизация. 21 декабря в Самаре состоялось торжественное открытие сразу двух производственных объектов на территории предприятия. В мероприятии приняли участие, индустриальный директор авиационного комплекса Государственной корпорации «Ростех» Анатолий Сердюков, генеральный директор АО «ОДК» Александр Артюхов, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель генерального директора — управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Новый производственный корпус «Компрессор» площадью 16,7 тысяч квадратных метров позволит обеспечить полный технологический цикл изготовления деталей и сборки компрессоров газотурбинных двигателей. В его создание было инвестировано 4,8 миллиардов рублей. На данный момент производство включает в себя 125 единиц оборудования: 80 было перемещено с действующего производства, а 45 - приобретено. Компрессор ГТД является одной из самых важных и нагруженных деталей двигателя: из-за вращения ротора происходит нагнетание и сжатие воздуха, после чего полученный газ под высоким давлением попадает в камеру сгорания, и, смешиваясь с топливом, возгорается и создает реактивную тягу мотора. Новый центр специализации уже готов приступить к работе.

«Родина» легендарного двигателя

- Введен в строй новый производственный комплекс, в создание которого было инвестировано 4,8 млрд рублей. Это самый масштабный проект в рамках модернизации самарского предприятия «ОДК-Кузнецов». Цех оснащен станками, соответствующим российским и международным стандартам качества и экономической эффективности. Планируем, что благодаря современному высокопроизводительному оборудованию и новой схеме внутризаводской логистики объем производства деталей вырастет в 2 раза при меньших трудозатратах, - сказал индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

- Производство стало практически в два раза больше, чем до этого. С тем же объемом времени и трудозатрат будет производиться в два раза больше продукции. Это главная задача по эффективности, которая была решена. К авиационным двигателям всегда повышенные требования прочности. Все оборудование современное, специализированные станки и материалы, — сообщил генеральный директор АО «ОДК» Александр Артюхов.

Гостям также показали открытие инструментального производства после реконструкции. Более 30 единиц приобретенного современного оборудования, установленного в цехе, позволит сократить время изготовления деталей, повысить производительность и увеличить пропускную способность предприятия. На новом объекте ежегодно будут обрабатываться свыше 4 тысяч видов продукции. Установка приборов управления, контрольно-измерительного и технологического оборудования выполнена с учетом техпроцессов, экономических требований, а также принципов «бережливого производства». На реконструкцию объекта площадью более 5,5 тысяч квадратных метров было выделено 1,4 миллиарда рублей.

Больше молодежи - лучше работа

Оба новых производственных объекта помогли создать в сумме более 500 новых рабочих мест: 58 на реконструированном инструментальном производстве и 347 в корпусе «Компрессор». «ОДК-Кузнецов» и Самарский университет совместными усилиями собрали команду из студентов пилотной группы проекта «Крылья Ростеха». Именно эти ребята, которые в том числе присутствовали на торжественном открытии новых производственных объектов, станут будущими специалистами предприятия.

— Сегодня я хочу поздравить молодых ребят, — студентов Самарского университета, которые присутствуют здесь, — рассказал заместитель генерального директора — управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев. — Нам никогда не помешают новые молодые специалисты. Мы делаем все, чтобы предприятие развивалось, каждый день уверенно ведем работу. В 2019 году мы открыли новый объект, в прошлом году уже 2, а сегодня — 3. В 2022 году мы планируем открыть сразу несколько производств, которые значительно улучшат облик и производственную деятельность предприятия.

Сегодня «ОДК-Кузнецов» является одним из самых перспективных предприятий России. Этому способствует поддержка Ростеха, ОДК, а также постоянное обучение коллектива и интенсивная модернизация и техническое перевооружение производства.