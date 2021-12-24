Кого мы потеряли в Самаре в 2021 году

Вспоминаем тех, кого мы потеряли в 2021-м году Фото: Олег ЗОЛОТО

Говоря об итогах годах, нельзя не вспомнить тех, кого мы потеряли в 2021-м году. Среди ушедших были выдающиеся люди, которые работали в сфере медицины, охраны правопорядка, известные и любимые актеры, спортсмены, а также наши коллеги журналисты.

Они лечили людей, обеспечивали безопасность, добивались блестящих спортивных успехов и радовали нас своими работами в кино и на сцене.

В завершении года мы еще раз вспоминаем тех, кого с нами больше нет.

Бывший главный редактор «Комсомольской правды - Самара» Елена Сергиенко

Елена Сергиенко возглавляла редакцию «Комсомольской правды – Самара» в начале 2000-х годов. Коллеги запомнили ее яркой, смелой и в меру строгой. Елена стала редактором, когда издание обновлялось, становилось более современным и новостным. Она была классным управленцем, сумевшим по-новому поставить работу. (подробнее)

Ильгиз Колючев, первый народный артист региона

Заслуженный работник культуры РФ, первый народный артист региона Ильгиз Колючев почти 50 лет проработал в татарском ансамбле песни, танца и поэзии «Ялкынлы яшьлек», что в переводе означает «пламенная молодость». В Самаре (тогда – Куйбышев) он оказался после института и попал в КБ Кузнецов. В городе Ильгиз Колючев познакомился с единомышленниками, которые хотели заниматься народным искусством. (подробнее)

Общественный деятель и социолог Сергей Дьячков

Почетный гражданин Тольятти, социолог и общественный деятель Сергей Дьячков стал первым в стране, кто начал разрабатывать социально значимые программы, ему принадлежит идея создания телефона доверия. Он создал общественную организацию инвалидов, которая известна за пределами страны. (подробнее)

Ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Рейхстага Николай Родионов

Ветеран Великой Отечественной войны, 98-летний ветеран Николай Родионов, в военные годы он участвовал в штурме Рейхстага. В военные годы несколько раз получал ранения, в том числе, в боях за Курскую дугу, но неизменно возвращался на фронт.

Ветеран проживал в селе Старый Аманак Похвистневского района. Он был хорошо известен в селе, постоянно участвовал в уроках мужества и делился своими воспоминаниями о военном времени. (подробнее)

Тренер молодежной команды «Самара», бывший баскетболист Виктор Кулагин

Вся жизнь Виктора Кулагина была связана с баскетболом. В 80-е годы он выступал за куйбышевский «Строитель», в 90-х играл на Ближнем Востоке и становился чемпионом Ливана. В последние годы работал в структуре баскетбольного клуба «Самара» с юношеской и молодежной командами. (подробнее)

Бывший тренер «Крыльев Советов» Александр Аверьянов

Александр Аверьянов возглавлял самарские «Крылья Советов» с 1994 по 1998 годы. Ему удалось создать самобытную и неуступчивую команду, которую очень любили болельщики. Именно при Аверьянове на стадионе «Металлург» во время встречи с «Аланией» собралось рекордное количество болельщиков – 44 тысячи человек. Аверьянов является автором книги «Крылья Советов» - любовь Самары», где рассказал о временах «футбольного бума» в городе. (подробнее)

«Советский Мориарти» Виктор Евграфов

Заслуженного артиста России Виктора Евграфова называют «советским Мориарти». Именно он, актер из Куйбышева, сыграл антипода Шерлока Холмса в известном советском фильме об английском сыщике. С начала нулевых Виктор Евграфов жил и работал в Самаре, преподавая в академии культуры и в университе им. Татищева в Тольятти. (подробнее)

Кинодраматург и журналист Борис Кожин

Кинодраматург, журналист и краевед Борис Кожин много лет был редактором Куйбышевской студии кинохроники. Кожин был редактором киножурнала «Поволжье» и автором сценариев десятков фильмов. Он стал последним, кто взял интервью у советского серийного маньяка Чикатило. (подробнее)

Литературовед и театральный критик Эдит Финк

Дочь основателя кафедры литературоведения в Самарском госуниверситете Льва Финка, Эдит Финк много лет сама проработала в этом же университете, а в 70-80-е годы была заведующим литературной частью самарского драмтеатра и работала там вместе с Петром Львовичем Монастырским. (подробнее)

Экс-футболист «Крыльев Советов» Денис Ковба

42-летний спортсмен попал в реанимацию с коронавирусом, его состояние оценивали как крайне тяжелое. Денис Ковба провел в составе самарских «Крыльев Советов» 260 матчей и забил 8 голов. Вместе с «Крыльями» Ковба становился призером чемпионата страны и доходил до финала Кубка России. (подробнее)

Футбольный эксперт Юрий Рощупкин

Известный футбольный аналитик большую часть жизни прожил в Самаре. Он являлся автором статистических и футбольных заметок и очерков, долгие годы работал в спортивных изданиях. Он был не только аналитиком и болельщиком, но и краеведом, организуя туристические походы в регионе. (подробнее)

Заслуженный врач РФ Олег Яковлев

Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук и профессор, долгое время он руководил областным клиническим госпиталем ветеранов войн. Именно по его инициативе в регионе была создана система оказания медицинской помощи ветеранам. Будучи учеником Владимира Середавина, последние годы жизни он трудился в университете «Реавиз» в статусе советника ректора по науке. (подробнее)

Приносим соболезнования родным и близким. И уверены, что память об этих людях будет жива всегда.