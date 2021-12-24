Расписание матчей "Крыльев Советов" в РПЛ после зимнего перерыва: стали известны даты и время первых трех матчей

«Крылья Советов» ушли на зимний перерыв Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Опубликовано расписание игр самарских «Крыльев Советов» после зимнего перерыва. В 2022 году самарцы возобновят сезон выездным матчем с «Ростовом», а затем дважды сыграют дома. Публикуем список игр начала весенней части сезона РПЛ.

- 19-й тур, 27 февраля, воскресенье, 15:00, «Ростов» - «Крылья Советов»

- 20-й тур, 6 марта, воскресенье, 15:00, «Крылья Советов» - «Арсенал»

- 21-й тур, 13 марта, воскресенье, 17:30, «Крылья Советов» - «Зенит».

Сейчас в премьер-лиге зимний перерыв, на который самарцы ушли, занимая восьмое место в турнирной таблице чемпионата страны. Пока что никаких кадровых решения принято не было, но новостей о зимних трансферах самарцы ждут даже с некоторыми опасениями.

«Крылья» к возобновлению сезона будут готовиться в Турции, где проведут сбор с 11 по 24 января. Там самарская команда проведет три матча, встретившись с венгерским «Сегедом» (18 января), словенским «Целе» (22 января) и сербским «Радником» (24 января).

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