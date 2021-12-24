Карту жителя Самарской области получили уже 9 тысяч человек: что она дает

Карта жителя Самарской области от ВТБ дает массу возможностей. Фото: Ольга НОВИКОВА

Немногим более чем за полгода новый пластик оформили уже около девяти тысяч человек. Рассказываем, что это за карта, какие возможности она открывает и как ее получить. НА

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Карта жителя Самарской области выпускается на основе обычного банковского пластика платежной системы «Мир», однако обладает дополнительным функционалом. На одном кусочке пластика наносится не только фото владельца, но и данные его транспортной карты и полиса ОМС, так что носить в поликлинику бумажный вариант документа в скором времени уже не понадобится - цифровой аналог медицинского документа заработает в начале 2022 года. Кроме того, пользователь карты получает многочисленные бонусы и скидки от партнеров проекта.

- Держатели карты жителя получают скидку на поездку в общественном транспорте в 8 рублей, - пояснил зампредседателя правительства Самарской области, руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков. - Мы планируем продлить акцию и на 2022 год. Также в следующем году подключим возможность льготного проезда по карте для пенсионеров, как по социальной карте.

Скидки и бонусы предлагают и многочисленные коммерческие партнеры, вся информация о бонусах содержится в мобильном приложении и на сайте карты жителя.

- В 2022 году мы планируем подключить возможность оплаты картой культурных мероприятий с накоплением бонусов, которыми потом можно будет оплачивать последующие билеты, - отметил Константин Пресняков.

СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ - ВЫШЕ, ПО КРЕДИТАМ - НИЖЕ

Львиную долю карт жителя в Самарской области выдали в региональном ВТБ - в банк поступило около семи тысяч заявок. Управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков признается: карта действительно пользуется спросом среди самарцев.

- Карта разработана на базе флагманского продукта банка ВТБ - «Мультикарта», и обладает всеми ее преимуществами и бонусами, - рассказал Максим Папков. - По карте самарца доступны все стандартные банковские операции - оплата товаров и услуг в торговых точках и в интернете, перевод средств другим клиентам, в том числе на карты других банков, зачисление зарплаты и соцвыплат. Приятные бонусы для зарплатных клиентов - пониженные ставки по кредитам и повышенные - по вкладам, сниженный первоначальный взнос по ипотеке.

БОНУСЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

На карту самарца можно перевести получение всех соцвыплат, пенсий и зарплаты. Пенсионеры, кстати, могут получить дополнительные бонусы.

- До конца 1 квартала 2022 года мы дарим 2000 рублей при оформлении пенсии на карту в ВТБ, а также начисляем ежемесячно 7,5 % годовых на остаток по текущему счету, кешбэк до 10 % за покупки в аптеках и оплату ЖКУ картой. Также бесплатно подключаем страховку от мошеннических списаний, - рассказал Максим Папков. - А с 1 декабря до 31 марта 2022 дополнительные бонусы можно получить, если перевести зачисление пособий на детей на карту «Мир» от ВТБ. Каждому новому получателю детских пособий банк единовременно начислит 2000 рублей, бесплатно подключит страховку карт и счетов от мошенничества и онкострахование детей (с согласия родителей).

ЗАРПЛАТЫ, СТИПЕНДИИ И ПРОПУСКА

Массу возможностей дает карта жителя Самарской области от ВТБ и для организаций и предприятий. Вузы могут использовать пластик как кампусный для пропуска на территорию учебных заведений и зачисления стипендий. Предприятия и организации также смогут использовать Карту жителя от ВТБ для зачисления зарплат.

- Всем зарплатным клиентам ВТБ доступны лучшие условия по продуктам и услугам, выгодные ставки по кредитам и вкладам, - пояснил Максим Папков. - Можно использовать карту как пропуск, вести учет рабочего времени и даже определять местонахождение сотрудников в текущий момент. Причем и выпуск, и обслуживание карт - совершенно бесплатны.

КСТАТИ

Карта жителя Самарской области имеет те же степени защиты, как и стандартный банковский пластик. А обмен данными с базами госучреждений и партнеров проходит по закрытым и защищенным каналам связи.