Последние новости в Самаре за прошедшую неделю 20-24 декабря 2021: тигры делят елку, а вакцину от коронавируса для детей пока не везут

В Самаре тигры не поделили елку, до Ширяева хотят запустить скоростные суда, а вакцину от коронавируса для детей пока не завезли

В прошедшую неделю в Самарской области закрыли речную переправу до Рождествено, решили ставить памятники Герою Советского Союза Владимиру Чудайкину и первому директору Куйбышевской шоколадной фабрики Елене Шпаковой.

В преддверии Нового года в зоопарке тиграм в вольере поставили елки, которые оказались для них гораздо привлекательнее мяса.

В 2022-м году откроется второй выход со станции метро Гагаринская

Самарцы пожаловались, что при наличии проектов по строительству новой станции метро, никак не доведут до ума уже действующие. Например, на Гагаринской до сих пор отсутствует второй выход. В метрополитене на жалобу отреагировали и заверили, что второй выход планируют открыть в марте 2022 года.

В Самаре запланировано открытие второго выхода со станции метро Гагаринская (подробнее)

Автобус №207 теперь будет заезжать на набережную

Коммерческому автобусу №207 скорректировали маршрут движения. Теперь в летнее время он будет заезжать на набережную. Новые остановки в его маршруте появятся в период с 1 мая по 30 сентября. А в остальное время автобус продолжит ходить по привычному маршруту.

В Самаре автобус № 207 будет заезжать на набережную (подробнее)

Закрыта речная переправа до Рождествено

Речная переправа в Рождествено закрыта, поскольку Волга покрылась льдом. Сейчас ведется разведка, пригодна ли трасса для судов на воздушной подушке. Ранее на маршруте до Рождествено открыли временную зимнюю дорогу.

В Самаре 23 декабря 2021 года остановили движение судов до Рождествено (подробнее)

В Самаре пока не планируют делать прививки от коронавируса подросткам

В Самарской области пока не планируют делать прививки от коронавируса подросткам. Вакцина для подростков в возрасте от 12 до 17 лет разработана, ранее планировалось, что ее применение начнется до конца текущего года. Однако, до конца года остается неделя, и как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, пока прививок для детей нет.

Прививки от ковида для подростков в Самаре в 2021 году делать не начнут (подробнее)

Тигры чуть не подрались из-за елки в самарском зоопарке

В самарском зоопарке школьникам провели экскурсию в преддверии Нового года, во время которой рассказывали о повадках символа года наступающего – тигра. В зоопарке устроили показательное кормление хищников. Два тигра, Кактус и Кассандра, едва завидев мясо, бросились к еде, но Кассандру больше заинтересовала установленная в вольере одна из елок. Тигрица принялась грызть ее, чем заинтересовался и Кактус. Он бросил мясо и тоже пошел к той же елке, что и Кассандра. Тигрица оказалась недовольна таким положением вещей и отогнала Кактуса к другим деревьям.

В Самарском зоопарке тигры чуть не подрались из-за елки (подробнее)

Утвержден тариф на вывоз мусора в Самарской области на 2022 год

В Самарской области установили предельный тариф на вывоз мусора в следующем году. Согласно опубликованным документам, тариф не изменится и составит 598,16 рублей за кубический метр. Эта сумма остается неизменной уже несколько лет.

Тариф на вывоз мусора утвердили в Самарской области на 2022 год (подробнее)

Памятник Владимиру Чудайкину установят в Самаре

В Самаре приняли решение установить памятники почетным гражданам региона Владимиру Чудайкину и Елене Шпаковой. Чудайкин был Героем Советского Союза, он участвовал в боях при взятии Берлина. Елена Шпакова была первым директором Куйбышевской шоколадной фабрики.

В Самаре поставят памятники Владимиру Чудайкину и Елене Шпаковой (подробнее)

Судно на подводных крыльях планируют запустить из Самары в Ширяево

В Самарской области планируют приобрести судно на подводных крыльях, которое будет курсировать от Самары до Ширяево. В лизинг купят суда «Валдай-45Р» и «Метеор-120Р». «Валдай» планируют приобрести в 2022-м году, а два «Метеора» - в 2023-м году.

Из Самары в Ширяево в 2022 году будет ходить судно на подводных крыльях «Валдай-45Р» (подробнее)