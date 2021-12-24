Сергеев продолжает забивать за «Крылья» уже в РПЛ Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев часто оказывается самым забивающим форвардом в самых разных турнирах. Сейчас он игрок сборной и премьер-лиги, о результативности которого спорят нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба и комментатор Константин Генич. Рассказываем, сколько голов забил нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев.

Рекорд в ФНЛ

Прошлый сезон Сергеев вместе с «Крыльями» провел в ФНЛ. Самарцы ставили задачу вернуться в Премьер-лигу за один сезон, а Сергеев хотел попробовать свои силы в РПЛ. Таким образом, интересы совпали.

Сергеев впервые забил за «Крылья» в матче с «Нижним Новгородом» в седьмом туре, и с тех пор его уже было не остановить. В конце сезона он остановился на отметке в 40 голов. Это стало рекордом первого дивизиона – он превзошел результат Андрея Федькова, который в 2004 году, играя за грозненский «Терек» (сейчас команда называется «Ахмат»), отличился 38 раз за сезон.

Самом собой, пал и рекорд ФНЛ (лига с таким названием существует с 2010 года) – в сезоне-2011/12 игрок «Мордовии» Руслан Мухаметшин забил 31 гол.

«Список Дзюбы» в РПЛ

Сейчас Сергеев вместе с «Крыльями» выступает в РПЛ и уже отличился шесть раз. Осталось совсем немного, чтобф достичь нужного количества голов из так называемого списка Дзюбы. Это касается спора игрока «Зенита» с комментатором Константином Геничем, когда Дзюба высказался, что Сергеев не забьет больше восьми голов за сезон, а Генич предположил, что форвард «Крыльев» сможет выдать и больше.

Лучший на играх в Китае

Ивану Сергееву не привыкать быть самым забивающим игроком в той или иной лиге или команде. Еще в начале своей профессиональной футбольной карьеры Сергеев вошел в состав студенческой сборной России на универсиаде в Пекине, которая состоялась в Китае в 2017-м году.

Наша команда тогда блестяще провела групповую стадию турнира, но затем уже в четвертьфинале уступила Уругваю. Это, впрочем, не помешало Ивану стать лучшим бомбардиром турнира – в пяти играх он забил шесть голов.

Сборная России

В уходящем году Сергеев получил вызов в сборную страны и был с командой во время игр с Кипром и Хорватией. И вот в игре с Кипром наши футболисты забили шесть голов, из которых Сергеев не поучаствовал ни в одном. В обоих матчах Иван наблюдал за игрой команды со скамейки запасных.

Хочется верить, что рекорд Сергеева в составе сборной (куда он будет приезжать в статусе игрока самарских «Крыльев») еще впереди.

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