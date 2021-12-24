Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт24 декабря 2021 12:59

Сколько голов забил нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев

Форвард «Крыльев» является рекордсменом ФНЛ. Рассказываем, сколько голов забил нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сергеев продолжает забивать за «Крылья» уже в РПЛ

Сергеев продолжает забивать за «Крылья» уже в РПЛ

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев часто оказывается самым забивающим форвардом в самых разных турнирах. Сейчас он игрок сборной и премьер-лиги, о результативности которого спорят нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба и комментатор Константин Генич. Рассказываем, сколько голов забил нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев.

Рекорд в ФНЛ

Прошлый сезон Сергеев вместе с «Крыльями» провел в ФНЛ. Самарцы ставили задачу вернуться в Премьер-лигу за один сезон, а Сергеев хотел попробовать свои силы в РПЛ. Таким образом, интересы совпали.

Сергеев впервые забил за «Крылья» в матче с «Нижним Новгородом» в седьмом туре, и с тех пор его уже было не остановить. В конце сезона он остановился на отметке в 40 голов. Это стало рекордом первого дивизиона – он превзошел результат Андрея Федькова, который в 2004 году, играя за грозненский «Терек» (сейчас команда называется «Ахмат»), отличился 38 раз за сезон.

Самом собой, пал и рекорд ФНЛ (лига с таким названием существует с 2010 года) – в сезоне-2011/12 игрок «Мордовии» Руслан Мухаметшин забил 31 гол.

«Список Дзюбы» в РПЛ

Сейчас Сергеев вместе с «Крыльями» выступает в РПЛ и уже отличился шесть раз. Осталось совсем немного, чтобф достичь нужного количества голов из так называемого списка Дзюбы. Это касается спора игрока «Зенита» с комментатором Константином Геничем, когда Дзюба высказался, что Сергеев не забьет больше восьми голов за сезон, а Генич предположил, что форвард «Крыльев» сможет выдать и больше.

Лучший на играх в Китае

Ивану Сергееву не привыкать быть самым забивающим игроком в той или иной лиге или команде. Еще в начале своей профессиональной футбольной карьеры Сергеев вошел в состав студенческой сборной России на универсиаде в Пекине, которая состоялась в Китае в 2017-м году.

Наша команда тогда блестяще провела групповую стадию турнира, но затем уже в четвертьфинале уступила Уругваю. Это, впрочем, не помешало Ивану стать лучшим бомбардиром турнира – в пяти играх он забил шесть голов.

Сборная России

В уходящем году Сергеев получил вызов в сборную страны и был с командой во время игр с Кипром и Хорватией. И вот в игре с Кипром наши футболисты забили шесть голов, из которых Сергеев не поучаствовал ни в одном. В обоих матчах Иван наблюдал за игрой команды со скамейки запасных.

Хочется верить, что рекорд Сергеева в составе сборной (куда он будет приезжать в статусе игрока самарских «Крыльев») еще впереди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Биография футболиста «Крыльев Советов» Ивана Сергеева: кто такой Левандовский из ФНЛ

Рассказываем биографию футболиста «Крыльев Советов» Ивана Сергеева (подробнее)

Свежие новости о «Крыльях Советов» на 22 декабря 2021: соперники по сборам и прощание с бывшим тренером

«КП-Самара» рассказывает о последних новостях из жизни футбольного клуба «Крылья Советов» на 22 декабря 2021 (подробнее)

Интересное