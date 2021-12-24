Погода в Самаре на выходные 25-26 декабря 2021: потепление и сильные метели

В Самаре ожидают метели и сильный ветер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце декабря погода в Самарской области стала уже по-настоящему зимней, в какой-то степени даже новогодней, когда морозно и снежно.

На этой неделе столбик термометра местами уходил за отметку в -25 градусов, были предупреждения и о 30-градусных морозах.

На выходных станет потеплее. Как сообщили в Приволжском УГМС, ожидается в районе -6, -11 градусов. Кратковременное потепление (уже в понедельник снова будет до 15 градусов со знаком минус) будет сопровождаться сильными снегопадами.

По данным синоптиков, через Среднюю Волгу пройдут фронтальные разделы атлантического циклона, в связи с чем в регионе ожидаются снегопады, метели и сильный ветер.

Объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. В субботу, 25 декабря, ожидают порывы до 17-22 м/с, а утром в воскресенье и до 27 м/с. Все это будет сопровождаться сильным снегопадом.

Условия будут крайне неблагоприятны для автомобилистов - на дорогах ожидаются снежные заносы при видимости не более 500-1000 метров.