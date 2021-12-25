Попробовали накрыть новогодний стол на 1000 рублей в Самаре. Показываем, что из этого получилось

Развеяли миф, что праздничный стол - это дорого. Фото: pixels.com

До Нового года осталось всего несколько дней. В последнюю неделю перед 31 декабря хозяйки ломают голову, что же такого приготовить на праздничный ужин и при этом сэкономить. К концу года многие сдали отчеты, закрыли дедлайны и получили долгожданные премии. Хочется, конечно, не тратить всю получку на продукты и питаться салатами еще 10 праздничных дней. Журналист «КП-Самара» провел контрольную закупку и выяснил, можно ли накрыть новогодний стол всего лишь на 1000 рублей. Думаете, что это невозможно? К концу этой статьи вы сильно удивитесь!

Итак, первое, что мы сделали – это составили новогоднее меню и написали список продуктов. Рекомендуем сразу написать на листке или в заметках в телефоне список необходимого, чтобы ничего не забыть или не купить лишнего. С последним явно будет тяжело, ведь перед новым годом полки супермаркетов пестрят «желтыми/красными» ценниками. Однако не ведитесь на провокации, наша цель – уложиться в бюджет! В нашем случае – это всего лишь 1000 рублей.

Новогоднее меню от «КП-Самара»:

1) Салат греческий, заправленный подсолнечным маслом

2) Закуска «Рулет с крабовыми палочками»

3) Курица, запеченная в духовке + картофель по-деревенски

4) Торт

Меню составлено. Первое впечатление было, что невозможно все это приготовить на 1000 рублей. Но для нас нет ничего невозможного. Давайте теперь пробежимся по списку продуктов, с которым мы пойдем в супермаркет:

Для салата:

1) Помидоры

2) Огурцы

3) Сыр Фета

4) Маслины

5) Подсолнечное масло (Есть практически в каждом доме, поэтому включать в список не будем)

Для закуски:

1) Лаваш тонкий

2) Сыр плавленый

3) Крабовые палочки

Для горячего:

1) Курица

2) Майонез

3) Картофель

Для торта:

1) Кукурузные палочки

2) Вареная сгущенка

Теперь мы готовы идти в магазин. Идем в ближайший супермаркет у дома, в нашем случае это был «Магнит». Не забываем, что отступать от списка нельзя ни в коем случае, а ведь так много всего вкусного на полках. Но нет! У нас есть цель и тысяча рублей в кармане – никаких отступлений от плана.

Давайте начнем прямо по списку – овощи на салат. В «Магните» мы попали на акцию – помидоры по 99,99 рублей и огурцы по 144,99 рублей. Для салата на ужин нам хватит три (200 грамм) помидоры и один огурчик на 150 грамм. Далее идем искать маслины, и опять нам повезло попасть на «желтый» ценник – 99,99 за банку 300 грамм. Конечно, в салат нам столько не нужно, поэтому еще останется на следующие кулинарные изыски. И главный ингредиент – сыр Фета. Ура, сегодня, определенно наш день – акция. Фета 200 грамм за 69,99 рублей. Итого на греческий салат мы потратили 211,73 рублей.

Салат вышел на 212 рублей Фото: Наталья АРТЯКОВА

Далее у нас по списку закуска из крабовых палочек. Нам повезло, мы нашли сырный лаваш по акции за 39,59. Конечно, берем! Эх, первый товар без акции – сырок плавленый за 24,99. Но все равно цена не кусается. Крабовые палочки 200 грамм за 59,99 рублей, тоже хорошая цена по сравнению с конкурентами. Итого на закуску у нас ушло 124,57 рублей. Неплохой результат, двигаемся дальше.

Рулет из лаваша и крабовых палочек - 125 рублей Фото: Наталья АРТЯКОВА

Теперь самое интересное – сможем ли мы уместиться в наш бюджет в тысячу рублей, приготовив вкусное горячее, которое можно будет поесть еще и 1 января. Готовы? Тогда вперед!

Запеченная курица с картофелем - 323 рубля Фото: Наталья АРТЯКОВА

Целая курица в «Магните» сейчас по акции – 152,69 за килограмм. Класс! Нам большая курица ни к чему, поэтому находим самую маленькую тушку. Мы нашли курочку весом 1,716 кг стоит она 262 рубля. Это невероятно, но факт! Приправы и специи тоже можно поискать дома на полках, пусть даже это будет просто перец с солью, главный маринад у нас – майонез. Майонез мы решили выбрать самый дешевый из линейки эконом-продуктов, ведь курица все равно будет запекаться, поэтому можно сэкономить. Два пакетика майонеза по 100 грамм у нас вышло на 25,98 рублей. На гарнир будет запеченный картофель. Мы купили 1 килограмм за 34,99 рублей. Итого на горячее мы потратили 322,97 рублей.

Десерт к чаю - 125 рублей Фото: Наталья АРТЯКОВА

Остался десерт. Мы решили подстраховаться и приготовить на сладкие что-то простое, но в тоже время вкусное. Выбор пал на простой тортик из двух ингредиентов – кукурузные палочки и вареная сгущенка. Рецепт до безобразия прост: смешиваем палочки и сгущенку, ставим на несколько часов в холодильник пропитаться и вуа-ля – необычный торт у вас на столе. Берем кукурузные палочки за 44,99 и вареную сгущенку за 79,99. Тортик нам обошелся в 124,98 рублей.

Итого: 784,25 рублей

Мы сначала не поверили своим глазам и несколько раз считали на калькуляторе. Наша корзина наполнена почти доверху, а по общей сумме выходит меньше 1000 рублей? Как такое возможно? У нас остается даже 215,75 рублей сдачи. На эти деньги можно купить что-то попить. Например, сок по акции сейчас 99,99 рублей, либо можно даже взять алкогольный напиток (они сейчас тоже по хорошим скидкам).

2 литра сока за 100 рублей Фото: Наталья АРТЯКОВА

Подведем итоги. Для журналистов «КП-Самара» был шок, что можно приготовить столько блюд меньше, чем на тысячу рублей. Так что еще один миф про огромные траты на праздничный ужин развеян журналистами «КП-Самара».

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