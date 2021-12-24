Куда сходить в Самаре на выходных 25-26 декабря 2021: новогодние спектакли и сказка в исполнении хора

В Самаре в выходные зрители увидят яркие постановки Фото: Иван МАКЕЕВ

В последние выходные года (не считая 31 декабря, этот день теперь тоже официально выходной) в Самаре можно посмотреть новогодние постановки для детей, сходить на красивый балет, а также посмотреть спектакль о непростых любовных отношениях на первый взгляд несовместимых личностей.

«Морозко», новогоднее представление для детей

25 и 26 декабря, филармония, 11:00

У Деда Мороза много имен, но узнают его неизменно всегда и везде. В самарской филармонии он предстанет под именем Морозко, появившись в одноименной сказке. В новогоднем представлении зрители увидят многих сказочных персонажей, среди которых хитрая Лиса и серый Волк, который будут находится в антураже народной музыки и песен.

«Три маски короля», балет

25 и 26 декабря, 18:30, театр оперы и балета

По сюжету, правитель Королевства Юлий тяготится постоянной необходимостью носить маску. Правителя не волнуют дела Королевства, он увлечен танцующей в саду девушкой Эммой, которая привлекает его тем, что не носит маски. Замечая слабости короля, заговорщики смещают его с трона. Вынужденный скрываться, он оказывается за пределами государства, где Эмма убеждает его повести за собой оставшихся верными подданных и прекратить царящий в Королевстве хаос.

«Сказка о рыбаке и рыбке» в исполнении Волжского народного хора

25 декабря, суббота, 11:00 и 14:00, театр оперы и балета

Оригинальное прочтение бессмертного произведения Александра Пушкина. Волжский хор в собственной манере расскажет зрителям историю Золотой Рыбки, поведает о подводном царстве и его таинственных обитателях. Перед спектаклем ребят будут встречать сказочные персонажи, для юных зрителей подготовлены музыкальные и танцевальные сюрпризы.

Спектакль «Два веронца»

26 декабря, воскресенье, 13:00, театр «Самарская площадь»

Действие происходит в Италии XVII века. Двое друзей, Протей и Валентин из города Верона, попадают в Милан и влюбляются в одну девушку. Валентин вынужден бежать из Милана, за ним бежит та самая девушка Сильвия, за ней – Протей, за ним – его девушка из Вероны Джулия, а также Герцог – отец Сильвии. И вот, все они встречаются в лесу среди страшных разбойников.

Спектакль «Знаток женского сердца»

25 декабря, суббота, 18:00, театр «Город»

Постановка по рассказам Михаила Зощенко, рассказывающая о чувствах мужчин и женщин, между которыми, казалось бы, не может быть ничего общего. Замужняя дама и самодовольный франт, аристократка и слесарь, молодая доверчивая девушка и опытный соблазнитель. Посмотрев спектакль, зритель узнает, действительно ли их объединяет любовь.

Спектакль «Кто будет считать звезды»

25 и 26 декабря, 10:00, 13:00 и 16:00, театр юного зрителя «СамАрт»

Постановка для взрослых и детей о настоящей дружбе, где ходят друг к другу в гости и мечтают. Зрители увидят несколько трогательных историй, в которых настоящая дружба способна победить стрех темноты и неизвестности.