Тольяттинка Людмила Вахитова: «Хотела быть диктором или актрисой, а стала химиком»

«Женщина года» более 40 лет трудится на КуйбышевАзоте. Фото ПАО «КуйбышевАзот»

В Самарской губернии подвели итоги акции «Женщина года». В номинации «Профсоюзный лидер» почетное звание получила Людмила Вахитова - кладовщик производства карбамида и председатель цехового комитета ПАО «КуйбышевАзот». На предприятии, где Людмила Викторовна трудится уже более 40 лет, уверены - награда заслуженная.

Судьбоносная «ошибка»

В юности Людмила ни о призвании химика, ни, тем более, профсоюзного деятеля даже и не помышляла. В мечтах девушка представлялась себе диктором или, на худой конец, актрисой. Предпосылки к тому были явные: девушка с удовольствием участвовала во всех мероприятиях художественной самодеятельности, любила петь, танцевать, читать стихи. Однако, как и многие в то время, пошла поступать за компанию с подругой - в Тольяттинский химико-технологический техникум на слесаря КИПиА (контрольно-измерительных приборов и аппаратов). И случилось чудо: Людмила взглянула на химию другими глазами и полюбила на всю жизнь. Случайный выбор профессии оказался судьбоносным: в училище девушка познакомилась с будущим супругом Валерием, который тоже учился на слесаря КИПиА химического производства.

Десять лет Людмила трудилась по полученной профессии, занимаясь ремонтом приборов, а затем перешла в кладовщики на производство карбамида - непростую и очень ответственную работу.

- Это только на первый взгляд кажется, что в работе кладовщика нет никаких премудростей, - улыбается Людмила Викторовна. - На самом деле, в условиях непрерывного производства, приходится решать множество задач, и днем и ночью прокручивая в голове наиболее важные детали, вникая во все нюансы технологической цепочки. Помогает то, что у нас на «КуйбышевАзоте» четкая организация труда, продуманная и отлаженная до мелочей. И еще я благодарна своим коллегам: люди здесь работают отзывчивые, дружные, при необходимости выручаем друг друга словом и делом.

Призвание - нести добро

В голове Людмилы Вахитовой круглосуточно крутятся мысли, связанные не только с производством. Давным-давно, с 80-х, она занимается профсоюзной работой.За эти десятилетия через чуткую душу Людмилы Вахитовойпрошли сотни человеческих судеб. Кому-то нужно помочь получить путевку в санаторий, кому-то - в приобретении собственного жилья. А иногда это вопросы, как говорится, жизни и смерти.

- Порой человеку нужна действительно срочная помощь и мы задействуем все возможные ресурсы для решения проблемы, - рассказала Людмила Викторовна. - Профсоюзная организация ПАО «КуйбышевАзот» пользуется авторитетом не только на предприятии, но и далеко за его пределами, и каждый наш сотрудник находится под надежной защитой в любой жизненной ситуации. Что необходимо каждому человеку? Поддержка, понимание и содействие. А я очень люблю людей, и помогать им всегда в радость.

Людмила и Валерий Вахитовывырастили 2 детей (сын пошел на завод по стопам родителей), а сейчас помогают им растить 7 внуков. Вахитовы любят всей семьей отдохнуть и поработать на даче в Переволоках, где участок был выделен родным предприятием. Но и здесь, среди своих любимых роз, Людмила Викторовна думает не только о собственных детях и внуках. Всегда бьются «посторонние» мысли - как помочь проблеме сотрудника, чем? Такой уж характер беспокойный. И это беспокойство - искреннее и бескорыстное.

- Я даже не подозревала, что коллеги выдвинули мою кандидатуру, - призналась Людмила Вахитова. - Узнала о том, что участвовала в акции, уже после победы. Совсем не ожидала такого признания - до сих пор смущена, хотя приятно, конечно. Очень надеюсь, что и дальше своей общественной работой смогу приносить людям пользу и добро.