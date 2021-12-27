В Самаре галерея «Новое пространство» представляет 200 работ 42 художников

Увидеть современное искусство глазами самарских художников можно до конца новогодних каникул. Фото: СОУНБ

В галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки все предновогодние дни и рождественские каникулы работает выставка современного искусства «Против течения». Куратор – Ольга Усольцева. В одном пространстве представлено поле действия 42 художников, работающих в совершенно не похожих техниках, с разными материалами, в разных жанрах. Муралисты, абстракционисты, пунктуалисты, скульпторы, сканографики, коллажисты, представители стринг-арта, флюид-арта, мастеров ассамбляжа. В одной галерее увидеть такое – редкость.

Среди экспонатов есть даже съедобные картины. Так, пунктуалист Вадим Тюкин написал «мировые деревья», которые плодоносят кубиками сахара, черносливом, сухариками и даже настоящими оладушками.

Центром выставки можно назвать анималистические скульптуры животных Анны Леденевой. Посетители не могут отказать себе в селфи с натуральным жирафом – обладателем прекрасного женского тела. Жирафа рассматривает картину Фрола Веселого «Пятый сон Веры Павловны», в центре которой – носорог. Удивительное внешнее сходство этих скульптур с живыми прототипами, однако все они выполнены из экоматериалов. Одно из самых известных свойств современного искусства – провокативность. И композиция Анны Леденевой «Пробуждение» - голова олененка на обледеневшем или желированном блюде с цветами вызвало о посетителей много эмоций. Одни считали весьма романтичную картины весенней природы – другие же пародию на библейский сюжет о Саломее.

Жирафа уже стала популярным «партнером» для селфи. Фото: СОУНБ

Есть на выставке и работы известного в Самаре уличного художника Клауса, который заселяет своими узнаваемыми объектами – начертанием на домах своего псевдонима, необычными масками-барельефами наш город. Помните его неожиданную маску с изображением ноги, торчащей изо рта? А в «Новом пространстве» на время поселился небольшой барельеф «Макакис» и скульптурой «Грудник Иннокентий». У Иннокентия были еще два брата – грудника, установленных в разных частях Самары. Обоих украли, автор считает – что это факт признания художника.

Дуэт «Прятки» Юлии Латышевой и Анастасии Ивановой решил опровергнуть тезис совриска «фотография убивает живопись» и намеренно создал пять пар изображений, где эти два вида искусства поддерживают друг друга.

Начиная с 25 декабря, в галерее будут проходить творческие встречи с художниками и кураторские экскурсии. Так, 12.01.2022 в 18:00 состоится медитативная арт-терапия на тему карты эмоциональных состояний «Радость. Путешествие туда и обратно» от сертифицированного психолога и художника-участника выставки Дали Бучионите. Подробную программу можно будет найти на сайте областной научной библиотеки libsmr.rу.

Вход свободный.

КОММЕНТАРИЙ

Директор Самарской областной универсальной научной библиотеки Светлана Пряникова:

- Уходящий 2021 год подарил возможность галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки познакомиться с такими большими художниками, как Николай Кулебакин, Вадим Свешников, Геннадий Юферев и Владимир Смирнов, мы напомнили о культурных кодах 90-х годов, пожалуй, самой громкой, иногда в прямом смысле этого слова, и самой посещаемой выставкой «Во!время», а сейчас поле действия в нашей галерее заняли молодые, талантливые, дерзкие. Пользуясь случаем, я хочу пригласить всех, кто всерьез хочет научиться понимать современное искусство, к нам в библиотеку, в отдел искусств, а также на сайт libsmr.ru в электронный читальный зал. Там вы найдете и прекрасно изданные книги, и литературу в электронном формате на ЛитРес, в БиблиоРоссике и Global F5 . Без преувеличения скажу, что это настоящие сокровища по модной и непростой теме истории искусства, как классического, так и современного.

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