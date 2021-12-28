И подарки купить, и отчеты подбить: как все успеть и не сойти с ума перед Новым годом

Эксперты рассказали, что делать, чтобы не выбиться из сил перед Новым годом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последняя рабочая неделя уходящего нового года для многих самарцев грозит стать настоящим испытанием. Ведь столько всего надо успеть! Откуда-то всплывают недоделанные рабочие дела и задачи, которые непременно нужно разрешить до боя курантов, начальство требует все новые и новые отчеты, родным и близким нужно купить горы подарков, а партнерам – развезти корпоративные презенты. А еще – купить наконец-то зеленый горошек для «Оливье» и забрать в пункте выдачи платье для корпоратива. А в магазинах – толчея, а на дорогах – пробки… Самые предусмотрительные уже завершили все предновогодние хлопоты в начале декабря, взяли отпуск за неделю до 31 декабря и махнули в деревню. Но, увы, такую возможность имеют не все. Психолог, психотерапевт Антон Мережко и эксперт в области тайм-менеджмента Лариса Булавина в эфире «Радио КП» рассказали , как пережить предновогодний дедлайн без потерь и стрессов.

Не критикуйте себя

Психологи уверяют: лучший способ избавиться от негативных эмоций в конце года, да и вообще в жизни - научиться здоровому эгоизму, поменьше критиковать себя и не ставить заведомо невыполнимых задач. - Предновогодний аврал неизбежен, но наша задача - максимально постараться в нем выжить и сохранить себя, - говорит Антон Мережко. - Если вы ловите себя на самокритике, пожалуйста остановитесь. Потому что самокритика приводит к всеобщему озверению. Все наделали сначала каких-то могучих планов, потом подумали про себя, что если они их не выполнят, то они будут нехорошими людьми в своих же собственных глазах. И потом начинают на эту тему нервничать.

Психологи призывают горожан разорвать этот порочный круг и перед Новым годом сфокусироваться не на тех, кто вас ругает, а на тех, кто поддерживает.

- Важно инвентаризовать, кто сейчас или в прошлом был вашей поддерживающей фигурой, и на эту фигуру опираться. Даже если это кот, - отмечает Антон Мережко.

Не забывайте про сон

Еще один важный момент, о котором многие забывают – это здоровый сон. Да, даже во время предновогоднего аврала.

- Если вам не хочется садиться за праздничный стол с мешками под глазами и в унылом настроении, то сон должен быть в приоритете, - подчеркивает Антон Мережко. - У нас нет культа сна, а он должен быть. Человек, который плохо высыпается – «дохлый», кислый и плохо двигается. То есть он вроде бы нормально может работать, он может делать годовые отчеты, но какая-то творческая часть мозга, которая отвечает за то, чтобы он двигался вперед, она у него уже не работает. Поэтому поставьте на одно из первых мест важность сна.

Не бойтесь делегировать задачи

Больше всего перед новым годом многие самарцы устают от обилия разнородных задач, на решение которых, кажется, совершенно невозможно найти время. Эксперт в области тайм-менеджмента Лариса Булавина рекомендует грамотно распределять и время, и деньги, а еще - освоить искусство делегирования обязанностей.

- Настоятельно рекомендую именно сегодня сделать себе предновогодний подарок и купить красивый ежедневник, - говорит Лариса Булавина. - Уделите буквально час времени в спокойной обстановке, сядьте в какое-нибудь кафе и начните первый лист.

Эксперты советуют записать все цели и задачи, которые вам нужно выполнить до нового года.

- Писать нужно абсолютно все, и большие, и маленькие дела, хотя бы на неделю, - отмечает Лариса Булавина. - Цели и задачи делятся на несколько категорий. Во-первых, это жесткие задачи, которые вы не можете никуда перенести, которые зависят только от вас и можете сделать только вы. На втором месте - гибкие цели или встречи, которые вы уточняете в течение дня. И третье - это те задачи, которые можно делегировать – например, это может быть и покупка продуктов, и оплата коммунальных услуг.

Эксперты уверяют: как только вы четко определите круг задач, ранжируете их по степени важности и решитесь делегировать часть из них, в мыслях наступит порядок.\

Откладывайте в конвертик

Не менее важно и планировать свои расходы, чтобы после 1 января не остаться с пустым кошельком. Эксперты советуют на бумаге прописать предпраздничные потребности и распределить между ними сумму, которую вы готовы потратить. А простой лайфхак поможет получить приятный бонус.

- Попробуйте именно с сегодняшнего дня откладывать в конверт какую-то сумму, хоть сто рублей - и тогда после Нового года у вас будет какая-то финансовая «подушка», на которую можно будет купить что-то необходимое, - советует Лариса Булавина.

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