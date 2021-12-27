Как будет ходить общественный транспорт в Самаре на Новый год 2022

В новогоднюю ночь в Самаре будет ходить транспорт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В новогоднюю ночь в Самаре не планируют массовых народных гуляний и праздничных программ не делают. Это связано с коронавирусом, чтобы не допустить больших скоплений людей на площадях.

Тем не менее, гулять по городу самарцы все-таки могут, и их нужно будет развозить по домам. В городской администрации рассказали, как будет работать городской транспорт в новогоднюю ночь.

Метро в новогоднюю ночь будет работать до 1:00.

Трамваи - до 3:00. В том числе, будут ходить трамваи №3 от Чапаевской до Юнгородка, №11 от «Самара Арены» до автостанции «Аврора», №20 от Фадеева до Чапаевской и №22 от Галактионовской до 15-го микрорайона.

Автобусы – до 3:00. Ходить будут автобусы под номерами 1, 5д, 34, 41, 4, 48д, 80, 99, 207, 213, 217, 226, 261 и 297.

Троллейбус №13 от завода «Экран» до кинотеатра «Шипка» - до 3:00

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