Победители конкурса «Самара – мой чистый город» получили награды за свои рисунки

Организаторы и участники мероприятия пообщались на тему экологии. Фото: Максим ВЕБЕР

«Комсомольская правда» и Департамент городского хозяйства и экологии мэрии подвели итоги конкурса детских рисунков «Самара – мой чистый город». Юные художники месяц публиковали на samara.kp.ru свои работы на тему экологии. На днях они удостоились заслуженных наград.

Торжественное награждение победителей состоялось в пятницу, 24 декабря. Ценные призы молодым талантам вручали заместитель руководителя Управления охраны окружающей среды Евгения Рябова и руководитель пресс-центра «КП-Самара» Анжелика Потеряхина. Лауреаты получили новогодние наборы со сладостями, а также полезные и нужные призы — мольберты, альбомы для акварели, краски, защитные фартуки и книги от ИД «Комсомольская правда». 30 работ были отмечены жюри специальными презентами.

— В конкурсе приняли участие более 100 рисунков, что стало для нас приятной неожиданностью. Все участники подошли к участию очень креативно и ответственно, что не может не радовать. Множество работ было посвящено раздельному сбору мусора, что особенно символично и актуально, потому что уже в следующем году в нашем любимом городе начинают активно внедрять эту технологию. Спасибо детям и их родителям за то, что делаете наш город лучше! — поздравила участников Евгения Рябова.

Вкусные подарки получили все призеры конкурса, а тем, кто занял первые девять мест, достались дополнительные призы — мягкие игрушки и дипломы от организаторов.

Призы получали в пресс-центре «Комсомольской правды-Самара». Фото: Максим ВЕБЕР

Юные художники не стесняясь рассказали о своих работах. Так, Таня узнала о конкурсе на кружке по рисованию и изобразила самарскую набережную — одну из самых важных достопримечательностей региона.

Соня сделала очень интересную работу: здесь изображен мир с большим количеством мусора в серых тонах, а напротив — цветущий детский сад без мусора. О конкурсе начинающая художница узнала в школе. Там же про него услышала и Маша. Она нарисовала семью волонтеров, которые помогают собирать мусор в городе.

Веронике рассказала про конкурс учительница. В своей работе она изобразила Самару в капле воды, которая защищает город от загрязнения. Лия узнала о конкурсе в садике. Она показала площадь Славы и отдыхающих, которые убирают за собой мусор. Костя, услышавший про конкурс от одноклассников, нарисовал детей, которые убираются возле школы. Более того, они занимаются раздельным сбором мусора, что особенно актуально сейчас.

Дети и их родители были рады поучаствовать в конкурсе. Фото: Максим ВЕБЕР

Принять участие в конкурсе мог каждый и совершенно не обязательно уметь профессионально рисовать: главное, любить родной город и показать, каким красивым он может благодаря каждому из нас. Полюбоваться работами, победившими в конкурсе, можно на сайте «КП-Самара».