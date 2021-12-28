В Сызрани нефтепереработчики исполнили 54 детские мечты

Под Новый год чудеса сбываются. Особенно, когда им помогают! Фото АО «СНПЗ».

В здании заводоуправления Сызранского НПЗ (дочернее общество «Роснефти») третий декабрь подряд появляется необычная елочка. На ее ветвях висят не только блестящие игрушки и гирлянды, но и детские мечты, «сияющие» ярче любого украшения. Надежда ребенка на чудо светится робким мягким светом, который может увидеть и понять лишь настоящий волшебник - человек, не очерствевший душой. И помочь этой мечте сбыться.

Дарить тепло

Марина и Алексей Мельниковы всегда мечтали о большой дружной семье. Супругов Бог детьми не обидел - порадовал двумя сыновьями-погодками.

- Потом в нашей семье появилась Танюшка - хотелось дочку, потому что у нас росли одни мальчишки, - рассказала Марина. - Через три года услышали, что ищут приемную семью для маленького Димы. Мы к тому времени поняли, что физически и морально готовы вырастить больше детей - правильно воспитать, подарить заботу и тепло. Вот и решили, что еще один сын нам не помешает. Ему тогда всего три месяца было. А в марте Дима отпразднует свой первый юбилей - пять лет!

Этот год подарил семье еще Сашу и Дашу. С их мамой случилось несчастье, и Мельниковы решили взять ребятишек к себе. Чужих детей не бывает, а эти и вовсе знакомые - сын Мельниковых учился в одном классе со старшим братом малышей (его взял на воспитание родной дедушка).

- Когда пришли в детдом знакомиться, ребята услышали, что мужа зовут Алексей (как их отца) и спросили: «Ты наш папа?», - вспоминает Марина. - Сейчас и меня мамой зовут, все шестеро - я считаю себя очень счастливым человеком. Это не мы выбирали детей, а будто они нас выбрали. Все - мои родные.

Недавно младшие дети Мельниковых засели за письма Деду Морозу. Писали, конечно, с помощью родителей. Дима загадал отыскать под елкой набор с героями мультфильма «Щенячий патруль» - мальчик большой фанат собак, раз за разом спасающих мир. Саша грезил о большой красной машине на пульте управления - мальчик мечтает стать водителем автобуса и потихоньку собирает свой автопарк. Девчонки попросили у зимнего волшебника новых кукол, а еще - игрушечные кроватку и коляску.

- Кукольные кроватки у нас есть, но они постоянно ломаются, потому что дочки иногда сами в них лежат, - смеется Марина. - А игрушечная мебель для этого все-таки не предназначена. Спасибо заводчанам - порадовали детей!

Подарки по душе

За несколько дней до Нового года сбылись мечты более 50 детей - нефтепереработчики даже с цветом Сашиного автомобиля угадали. Впрочем, случайного здесь мало: прежде чем найти загаданный подарок, заводчане уточняли у родителей и опекунов малейшие детали - цвет, форму и другие решающие «мелочи» мечты, которая должна принести ребенку радость. Куклы и коньки, машинки и конструкторы, снегокаты и самокаты, современные гаджеты, которые родителям, где воспитывается трое и более детей, купить не всегда под силу - все желанные подарки нашли своих адресатов.

Добрый Дедушка Мороз совершил и дополнительный рейс в детский сад № 56, где среди воспитанников есть детки с особенностями здоровья. В мешке волшебника оказались развивающие игры.

На Сызранском НПЗ акция «Елка желаний» проводится с 2019 года. И не только она: в этом году к Международному дню защиты детей нефтяники оказали помощь реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Жемчужина», «Дому ребенка», педиатрическому отделению Октябрьской ЦГБ. Для ребят заводчане собрали интерактивные и развивающие игрушки, наборы для творчества, гигиенические средства. Доброй традицией на предприятии стало празднование Дня дарения книг. В феврале сызранские нефтяники собирают и передают, в том числе юным читателям, целые мини-библиотеки. Поддерживать земляков для них естественно и необходимо. Ведь даже если взмах крыла бабочки имеет последствия, то что же говорить о добрых делах целого коллектива?