Как будет ходить общественный транспорт в Самаре в Рождество 2022

В Рождество к храмам подадут автобусы, чтобы развести самарцев после службы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В условиях пандемии из-за коронавируса в Самаре не планируется массовых мероприятий. В новогоднюю ночь не будет традиционной праздничной программы на площадях, народные гулянья по ходу праздников также не планируются.

В Рождество в храмах пройдут праздничные службы, верующим советуют воздержаться от похода в храмы, ограничившись просмотром трансляций, чтобы народ не скапливался в храмах в больших количествах.

Для самарцев, которые в рождественскую ночь все же отправятся на службу, к храмам в ночное время подадут автобусы. Как сообщают в городской администрации, для жителей предоставят пять автобусов к следующим храмам:

- Покровский кафедральный собор (Ленинская, 75А);

- храм во имя Апостолов Петра и Павла (Буянова, 135А);

- храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца (Маяковского, 11, площадь Славы);

- Кирилло-Мефодиевский собор (Ново-Садовая, 260, Барбошина поляна);

- Софийский собор (Соколова, 1А).