В Самарской области в 2021 году отправили за решетку девять должников, 1600 неплательщиков лишили водительских прав

Лилия Добрынина поделилась итогами года и рассказала о новинках цифрового сервиса ФССП Фото: Анжелика ПОТЕРЯХИНА

Народная мудрость гласит: «Год Тигра нельзя встречать с долгами». В преддверии Нового года по всей стране проводится информационная акция «Узнай о своих долгах», целью которой является напоминание о широком спектре возможностей электронных сервисов ФССП России. 24 декабря в пресс-центре «КП-Самара» состоялся брифинг помощника руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов России по Самарской области Лилии Добрыниной. Она поделилась актуальной статистикой за прошедший год.

Сейчас всю информацию: заявления, жалобы и ходатайства можно направлять с помощью сервиса «Цифровое исполнительное производство» в рамках работы портала Госуслуги. В личном кабинете гражданину доступны копии всех процессуальных документов. Сервис стал доступен в ноябре прошлого года и с момента начала его работы поступило более 130 тысяч всех видов заявлений, из них более 100 тысяч за 2021 год.

— Теперь граждане могут не посещать приставов лично, что не только экономит их личное время, но и предельно актуально в пандемию. Мы настоятельно рекомендуем пользоваться данным сервисом при необходимости, — рассказала Лилия Добрынина.

Нагрузка на каждого судебного пристава в регионе превышает 5 тысяч исполнительных производств, причем каждое из них требует внимания и отработки.

Скоро рассчитаться с долгами станет возможно в течение часа

Еще одной новинкой стала возможность получать уведомления о наличии или отсутствии постановления об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации. Если раньше от момента оплаты задолженности до отмены ограничений на выезд должно было пройти от 6 часов до суток, то теперь речь идет о 3-4 часах, а в дальнейшем это число планируют сократить до 60 минут.

Если по каким-то причинам у человека нет возможности пользоваться Госуслугами, то с помощью общедоступного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП можно проверить статус актуальных задолженностей. Но подключение личного кабинета Госуслуг дает преимущество в виде быстрых уведомлений о состоянии задолженности и возможность оплатить ее любым удобным способом.

8 тысяч алиментщиков из Самарской области не могут выехать из страны Фото: Анжелика ПОТЕРЯХИНА

Продолжает свою работу и линия телефонного обслуживания, любой желающий может туда позвонить в будние дни с 9:00 до 18:00 по телефону 8 (846) 263-65-65. Ежедневно порядка 500 звонков с разными вопросами поступает на этот номер. Всего через колл-центр с начала года было принято и обработано более 35 тысяч заявок.

— Любой процессуальный документ требует максимального внимания и индивидуального рассмотрения со стороны судебных приставов, поэтому на данный момент заявления рассматриваются в рабочее время в будние дни, — сообщила Лилия Добрынина.

Если вопрос требует каких-то дополнительных действий или личного присутствия, то можно записаться на прием на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов России по Самарской области. Для соблюдения мер противодействия распространения COVID-19, для консультации потребуются средства индивидуальной защиты — маска и перчатки.

8 тысяч должников не смогут выехать из страны

Судебные приставы также поделились актуальной статистикой: всего было взыскано около 14 миллиардов рублей, из которых более 1,5 миллиардов в пользу физических лиц. В пользу рабочего населения приставы взыскали более 120 миллионов рублей за 2021 год. Пристального внимания удостоено имущество должников, их транспортные средства, заработная плата.

Также проводятся разыскные мероприятия, должники привлекаются к административной и уголовной ответственности. За 2021 в отношении около 1800 граждан, уклоняющихся от уплаты алиментов, были составлены административные протоколы. В итоге, 1712 нарушителей отправили на отбывание обязательных работ, а 25 были подвергли административному аресту. В отношении 866 должников были возбуждены уголовные дела: суд приговорил 512 неплательщиков к исправительным работам, 73 получили условный срок, а 9 — реальное лишение свободы.

В результате мер, принятых судебными приставами по ограничению права выезда за пределы Российской Федерации, 8 тысяч алиментщиков из Самарской области не могут выехать из страны. Садиться за руль транспортного средства запретили 1600 должникам по алиментам.

Пресс-центр "КП-Самара" встретил гостей в праздничной обстановке Фото: Максим ВЕБЕР

Необходимо понимать, что приставы не списывают социальные выплаты. Ответственность за их сохранность возложена на банки. Начиная с 1 февраля 2022 года работающие должники смогут обезопасить от ареста сумму в рамках прожиточного минимума, но действовать это будет только на 1 счет. Для этого нужно будет обратиться с заявлением к судебным приставам.

Предновогодняя акция «Узнай о своих долгах» особенно актуальна перед праздниками, чтобы запланированный отдых обязательно прошел без лишних проблем. Погашенная вовремя задолженность поможет избежать мер принудительного исполнения: запрета на выезд заграницу, ареста банковских счетов или лишения водительских прав.