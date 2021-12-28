Юбилей ракеты, герба и «Куйбышевских» яблок: какие знаменательные даты будет праздновать Самарская область в 2022 году

Календарь знаменательных дат в Самарской области издают уже не первый год Фото: Ольга НОВИКОВА

28 декабря в Общественной палате Самарской области презентовали Календарь знаменательных дат региона на 2022 год. Над его составлением трудились несколько историков-краеведов. Рассказываем, какие знаменательные даты будет праздновать Самарская область в следующем году.

Космические юбилеи

Подобный календарь выпускается в регионе уже пятый год. Как отметил зампредседателя Общественной палаты, один из инициаторов создания календаря Павел Покровский, к его созданию привлекают знатоков местной истории.

В 2022 году Самарская область отметит юбилей запуска ракет и нового сорта яблок Фото: Ольга НОВИКОВА

- В календаре на этот год много славных дат, связанных с нашим космическим прошлым и будущим, а также с развитием народного хозяйства, - отметил Павел Покровский. – Например, 65 лет назад запустили первый искусственный спутник Земли. Ракета-носитель Р-7, которая отправила его на орбиту, была произведена именно в Куйбышеве. А 15 мая 1987 года с космодрома Байконур впервые запустили произведенную на РКЦ «Прогресс» ракету-носитель «Энергия» с космическим аппаратом.

Из календаря можно узнать много интересного Фото: Ольга НОВИКОВА

На острие творческой атаки

Хватает в 2022 году и других юбилейных дат – быть может, не таких громких, но не менее значимых. Например, 80 лет назад появился новый зимний сорт яблок – «Куйбышевские». Его вывели на Самарской опытной станции садоводства скрещиванием сортов Антоновка шафранная и Пепин лондонский.

- Для Советского Союза новый сорт яблок имел очень серьезное значение, так позволял получить больше урожайность с одного дерева, - отметил Павел Покровский.

Немало дат касается творческой жизни города. Например, 105 лет назад в январе в Самаре четырежды выступал Владимир Маяковский. А 70 лет назад, во времена хрущевской «оттепели», в закрытом Куйбышеве начал работать Городской молодежный клуб (ГМК-62). Он сыграл огромную роль в развитии общественной и культурной жизни города.

Над составлением календаря работала целая группа историков-краеведов Фото: Ольга НОВИКОВА

- ГМК-62 – клуб, который во времена хрущевской «оттепели» показал, что именно куйбышевцы находятся на острие творческой атаки, которая потом привела к возможности возникновения полноценного гражданского общества в Куйбышеве, Самаре и в России в целом, - отметил Павел Покровский.

А 20 августа 1992 года был принят современный герб Самарской области, с которым регион живет до сих пор.

Борис Чертыковцев собирает картотеку региональных дат уже почти 40 лет. Фото: Ольга НОВИКОВА

«Собираю картотеку уже почти 40 лет»

Один из составителей календаря, краевед Борис Чертыковцев, рассказал, что связанные с регионом даты он собирает уже много лет – с 1983 года!

- Именно тогда было решено готовиться к 400-летию Самары, которое должны были отмечать в 1986 году, - рассказал Борис Чертыковцев. – С тех пор я собираю даты, и даже создал для них специальную картотеку. В частности, для этого я использую первую газету региона – Самарские губернские ведомости, которые начали выпускать с 1851 года. Конечно, язык тогда был совсем другой, и сейчас что-то может звучать непривычно для современного уха – приходится адаптировать.

Павел Покровский отметил, что при составлении календаря использовались также сведения, которые жители региона присылали на электронную почту Общественной палаты.

Календарь значимых дат Самарской области 2022 отпечатан тиражом в две тысячи экземпляров. Его разошлют в образовательные учреждения и библиотеки. А все желающие могут ознакомиться с ним на сайте Общественной палаты Самарской области.

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