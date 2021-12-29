Куда Иван Сергеев может уйти из самарских «Крыльев Советов»

Иван Сергеев может перебраться в Санкт-Петербург Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев в прошлом сезоне стал рекордсменом ФНЛ, вместе с командой дошел до финала Кубка России и перешел в премьер-лигу. В текущем сезоне Сергеев забил уже шесть мячей и стал игроком сборной России. Все это привлекает внимание не только самарских болельщиков, но и других команд Премьер-лиги. Форвард вот-вот может быть продан. Рассказываем, куда может перейти нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев.

Так куда может перейти Сергеев?

Если всего пару лет назад говорили, что Сергеев, которому сейчас 26 лет, уже достаточно возрастной и оттого вряд ли им заинтересуется кто-то, кроме «Крыльев», то сейчас новости о его возможном переходе в ту или иную команду появляются регулярно. По последним данным, Иван Сергеев может перейти в санкт-петербургский «Зенит», где заменит Артема Дзюбу. Примечательно, в начале сезона

Дзюба поспорил с комментатором Константином Геничем, что Сергеев не забьет больше восьми голов за сезон. Генич считал, что Сергееву по силам забить и больше, Дзюба так не думал. Сейчас известно, что Сергеев проходит медосмотр в Санкт-Петербурге. Дзюба же может отправиться в казанский «Рубин».

По мнению главного тренера «Крыльев» Игоря Осинькина, сейчас Сергееву уходить нет смысла. «Ребятам нет смысла уходить во все команды при наличии предложений ради того, чтобы только уйти», - сказал Осинькин «Матч ТВ». Вместе с тем, он отметил, что чинить препятствий для перехода в топ-клубы игрокам не будут.

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