Как будут работать отделения почты в новогодние праздники 2022 в Самарской области

Почта в новогодние праздники будет работать по измененному графику
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Почта России опубликовала график работы в предстоящие новогодние праздники. Рассказываем, как будут работать отделения в Самарской области.
Хотя 31 декабря объявлен в стране выходным днем, отделения почты работать будут.
Выходными днями для почты станут 1, 2 и 7 января. Соответственно, в эти дни почтальоны тоже не будет разносить почту и периодические издания.
В остальные дни отделения почты работают по обычному графику.
Как отмечают в Почте России, иной график работы может быть установлен в ряде сельских отделений. Уточнять график работы в отдельных поселках советуют на официальном сайте почты или в мобильном приложении.
Пенсии и пособия продолжат выдавать в соответствии с графиком, согласованным с Пенсионным фондом РФ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как будет ходить общественный транспорт в Самаре на Новый год 2022
Рассказываем, как будет работать общественный транспорт на Новый год 2022 в ночь с 31 декабря на 1 января (подробнее)