Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 декабря 2021 7:19

Как будут работать отделения почты в новогодние праздники 2022 в Самарской области

Почта России в новогодние праздники будет работать по измененному графику в Самаре
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Почта в новогодние праздники будет работать по измененному графику

Почта в новогодние праздники будет работать по измененному графику

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почта России опубликовала график работы в предстоящие новогодние праздники. Рассказываем, как будут работать отделения в Самарской области.

Хотя 31 декабря объявлен в стране выходным днем, отделения почты работать будут.

Выходными днями для почты станут 1, 2 и 7 января. Соответственно, в эти дни почтальоны тоже не будет разносить почту и периодические издания.

В остальные дни отделения почты работают по обычному графику.

Как отмечают в Почте России, иной график работы может быть установлен в ряде сельских отделений. Уточнять график работы в отдельных поселках советуют на официальном сайте почты или в мобильном приложении.

Пенсии и пособия продолжат выдавать в соответствии с графиком, согласованным с Пенсионным фондом РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как будет ходить общественный транспорт в Самаре на Новый год 2022

Рассказываем, как будет работать общественный транспорт на Новый год 2022 в ночь с 31 декабря на 1 января (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ