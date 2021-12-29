Как будут работать отделения почты в новогодние праздники 2022 в Самарской области

Почта в новогодние праздники будет работать по измененному графику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почта России опубликовала график работы в предстоящие новогодние праздники. Рассказываем, как будут работать отделения в Самарской области.

Хотя 31 декабря объявлен в стране выходным днем, отделения почты работать будут.

Выходными днями для почты станут 1, 2 и 7 января. Соответственно, в эти дни почтальоны тоже не будет разносить почту и периодические издания.

В остальные дни отделения почты работают по обычному графику.

Как отмечают в Почте России, иной график работы может быть установлен в ряде сельских отделений. Уточнять график работы в отдельных поселках советуют на официальном сайте почты или в мобильном приложении.

Пенсии и пособия продолжат выдавать в соответствии с графиком, согласованным с Пенсионным фондом РФ.

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