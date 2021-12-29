Все чаще просят не подарков, а пощады: необычный дневник самарского Деда Мороза

Дедушка рассказал о своем предновогоднем цейтноте

В редакцию "КП-Самара" попал дневник настоящего самарского Деда Мороза. Рассказываем, чем Дедушка занимается в последние дни перед Новым годом. И где его можно встретить.

Вот и настал первый день зимы. А это значит, что мне, Дедушке Морозу, пора готовиться - совсем скоро наступит мой любимый праздник – Новый Год. Накануне мы с коллегами провели саммит бородатой семерки. Присутствовали я, Йоулупукки из Финляндди, Санта-Клаус из Америки, Пер Ноэль из Франции, Вайнахтсман из Германии, Юльтомтен из Швеции, и Сёгацу из Японии. Обсудили последние тренды в области игрушкостроения и подписали договор об открытом небе, чтобы все могли вовремя успеть долететь до ребят и подарить подарки. После в мою резиденцию заглянули в гости мои близкие друзья – Чысхаан из Якутии и Кыш Бабай из Татарстана. Заходил и Зюзя из Беларуси, просил снега в кредит. Подарил ему пару снегопадов, мне же не жалко, тем более для союзного государства. Зима должна быть снежной и морозной, как я люблю.

Для детей встреча с Дедом Морозом - всегда чудо

3 НЕДЕЛИ ДО НОВОГО ГОДА

Начал получать письма от ребят. В основном просят, чтобы вместе со старым годом ушел ковид, чтобы выпал снег, и чтобы 1 января под елочкой их ждал новый смартфон. Некоторые детишки просят технику от Apple. Я сначала не понял, о чем речь, но мой коллега Санта объяснил мне, что Apple в переводе с английского – яблоко. Поэтому яблок я заготовил полные мешки, хватит на всех.

Взрослые и дети вырезают снежинки и клеят их на окна. И это очень хорошо, ведь в последнее время мне стало сложнее рисовать узоры – на пластиковых окнах не особо разгуляешься. Зато как красиво то там, то тут в окнах мигают гирлянды – прямо душа радуется. Завтра буду проводить тест-драйв моей тройки лошадей. Застоялись лошадушки за год в стойле, надо их выгулять и причесать. Подумываю сдавать их в следующем году в аренду, чтобы 11 месяцев не простаивали. Или сделаю хорсшеринг – Снегурочка сказала, что это сейчас модно.

2 НЕДЕЛИ ДО НОВОГО ГОДА

Вся резиденция завалена письмами с новогодними желаниями. Пишут мне и взрослые. В основном просят квартиру в Москве или Санкт-Петербурге. Я хоть и волшебный Дед, но даже у меня таких денег нет. По всей стране начинают работать елочные базары, везде пахнет хвоей и мандаринами. В основном, абхазскими. Кстати, если вы выбираете мандарины – обращайте внимание на вес фруктов. Чем мандарин тяжелее, тем он слаще и сочнее. Вчера видел, как в торговых центрах люди носятся в поисках подарков. Наибольшим спросом пользуются наушники, умные колонки, роботы-пылесосы и прочие гаджеты. Скупают буквально все - сковородки, сервизы, елочные игрушки, а еще шампуни и средства ухода за лицом. Вот моя Снегурочка, например, перед Новым Годом пользуется патчами для глаз и филлерами для волос. Знать бы ещё, что это такое. Себя я без подарка тоже не оставлю - куплю новую Playstation. Буду играть в симулятор Деда Мороза остальные 11 месяцев в году.

НЕДЕЛЯ ДО НОВОГО ГОДА

Надоело читать письма. Решил посмотреть ТикТок, мне его присоветовала Снегурочка, она у меня продвинутая. Но и там тоже ко мне ребята обращаются. В основном признаются, что попросят у меня пощады. Держитесь, солнышки мои морозные – всё у нас с вами будет замечательно в следующем году. Приготовил всем подарки, но вот активированный уголь и полисорб к новогодней ночи вам придется прикупить самим. Кстати, мои заместители и помощники уже ездят по утренникам и корпоративам и поздравляют мальчишек и девчонок с наступающим праздником.

Помните: дети растут быстро, поэтому не забудьте запечатлеть утренник на фото и видео, а вот что было на корпоративе - должно остаться на корпоративе, поэтому будьте аккуратнее.

31 ДЕКАБРЯ

Новый Год шагает по планете, радуются взрослые, радуются дети. Дел у меня сегодня невпроворот – ко всем поспеши, всем подарки подари. 11 часовых поясов - шутка ли!!! Буквально нет ни минутки, чтобы насладиться сельдью под шубой и посмотреть Иронию Судьбы по телевизору. Сколько живу на белом свете, да всё не знаю, чем там закончилась история с Ипполитом. Кстати, Снегурочка подарила мне подарок – гель для бритья. Все никак в толк не возьму - то ли чувство юмора у нее такое, то ли не успела ничего получше придумать. Но вы, мои хорошие, с подарками не прогадали, так ведь???

Доброй традицией у меня стало встретить человека, который в третий раз идет в магазин за горошком. В этом году видел уже восьмерых таких. А вообще я радуюсь, что сегодня все сядут за праздничные столы со своими родными и близкими, поднимут бокалы, скажут самые добрые слова и загадают желания. Ведь если желание будет настоящее, искреннее, бескорыстное, если всем сердцем вы пожелаете – оно обязательно сбудется. Уж я-то об этом позабочусь! Счастья, благополучия, здоровья и чудес вам в наступающем году, друзья мои! А мне пора, где там мои сани? Поехали в новый 2022-ой!!!