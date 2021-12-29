В Самарской области бабушка, лишившаяся дома из-за лесных пожаров, мерзнет в новом жилье

Валентина Николаевна потеряла все на пожаре, а теперь замерзает в купленном на компенсацию доме. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области бабушка, лишившаяся дома из-за лесных пожаров в Борском районе в августе 2021 года, жалуется на холод в новом жилье. Власти помогли погорелице купить новое жилье. Но женщина уверяет, что оно оказалось мало приспособленным к холодам.

Дом сгорел дотла

Валентине Николаевне Мурса 76 лет. До недавнего времени женщина с супругом жила в селе Гвардейцы Борского района. Двухэтажный дом, дети, внуки… Беда пришла, откуда не ждали. В аварии разбился сын, через месяц, не выдержав, наложил на себя руки внук. Едва семья отошла от двойной трагедии – в Борском районе вспыхнули лесные пожары.

Сухие сводки вряд ли могут отразить весь тот ужас, который пережили люди, к домам которых все ближе и ближе подбирался огонь. Валентина Николаевна с супругом успели взять документы и минимум необходимых вещей, но их дом сгорел дотла. На старости лет пенсионеры оказались на улице, их временно приютила внучка Виктория, которая сама сидела в декрете с тремя детьми. Региональные власти выделили всем пострадавшим от пожара компенсации, старикам купили дом в селе Новоборское – поближе к внучке, неравнодушные земляки собрали матпомощь, волонтеры помогли с переездом. Казалось бы, проблема решена. Однако, к сожалению, все оказалось не так просто.

Летом дом показался семье Мурса хорошим вариантом, но зима показала жилье с другой стороны. Фото: предоставлено "Комсомолке"

«Температура все понижалась»

Звонок в редакции «КП-Самара» раздался в середине декабря, когда на дворе уже стояли морозы.

- Помогите, замерзаю, меня обманули, - сбивчиво, чуть не плача, говорила Валентина Николаевна.

Как рассказала Валентина Мурса, дом им с супругом приобрели по рекомендации местной администрации. На это потратили всю компенсацию в 1,7 млн рублей, плюс старикам пришлось доплатить еще почти 200 тысяч.

- Нам сказали – берите, не беспокойтесь, нормальный дом, - рассказывает Валентина Мурса. - Мы посмотрели – на стенах обои, выглядит чистенько, котел на месте, комиссия администрации вроде как все проверила. Да и сам дом в Новоборском, где у нас внучка с правнуками живет, хотели быть поближе к ней. После пожаров мы были в шоковом состоянии. Наверное, поэтому и не стали детально осматривать дом.

Старики заселились в новое жилье в теплое время года, и пока не начались холода, все было в порядке. Однако уже в середине осени они поняли – что-то не так.

Чтобы из щелей не дуло, приходится закрывать их подушками. Фото: предоставлено "Комсомолке"

- Стало очень холодно. В комнате еще как-то сохранялось тепло, но на кухне и в санузле температура понижалась и понижалась, - рассказывает Валентина Мурса. – Дед простыл, и в таком холоде никак не мог выздороветь. Через месяц его не стало…

С приходом зимы все стало еще хуже – по замерам Валентины Николаевны, температура в кухне и санузле не поднимается выше 9-12 градусов.

- Я даже вымыться не могу, - сетует пенсионерка. – И обогреватель на ночь оставлять боюсь – а вдруг пожар? Как комиссия могла одобрить такой дом? За него заплатили 1,9 миллиона рублей, а жить здесь в холод просто невозможно.

Мыться в санузле, где температура зимой около 10 градусов, нереально. Фото: предоставлено "Комсомолке"

«Психологическую и финансовую помощь оказали»

Чиновники в свою очередь с проверкой в дом приходили, хотя и говорят: жилье уже в собственности, ведь выбирать именно этот дом женщину не заставляли

- После случившихся природных пожаров в селах Гвардейцы и Немчанка по поручению губернатора Самарской области были оказаны психологическая и финансовая помощь гражданам, утратившим имущество и единственное жилье, - прокомментировали журналисту «КП-Самара» в администрации Борского района. – Валентина Николаевна Мурса с супругом получили единовременные социальные выплаты за утрату имущества, на первоочередные нужды и приобретение жилого помещения. Кроме того, семье была оказана материальная помощь из средств резервного фонда муниципалитета, благотворительная помощь в виде продуктов питания, лекарственных средств, постельных принадлежностей, одежды, мелкой бытовой техники, посуды и т.д., в общей сложности 276 тысяч рублей помощи от граждан и организаций. На средства соцвыплаты в сентябре 2021 года семьей был самостоятельно выбран и приобретен дом в поселке Новоборский, волонтеры оказали им помощь в переезде.

В снегопады дверь в дом плохо закрывается, в коридор наметает снег. Фото: предоставлено "Комсомолке"

«Котел работал не на полную мощность»

После запроса журналиста «КП-Самара» к Валентине Мурса выехала целая комиссия.

- 24 декабря был проведен выезд по месту проживания заявительницы в составе замглавы Борского района по ЖКХ, специалиста отдела архитектуры и градостроительства, главы Новоборского и бывшего собственника здания.

- В результате посещения факты, изложенные в обращении, не подтвердились, - говорится в официальном ответе. Как рассказали чиновники журналисту «КП-Самара» - да, действительно, в доме у бабушки «прохладно», но женщина сама виновата – не включает газовый котел на полную мощность.

В министерстве социально-демографической политики региона журналисту «КП-Самара» ответили, что решение вопросов ЖКХ находится в компетенции районных властей, а ситуация с бабушкой находится на контроле психолога местного центра соцобслуживания.

«Батареи не доходят до кухни и санузла»

Однако по словам внучки пожилой женщины дело вовсе не в котле, а в перепланировке, которую провели прежние владельцы.

- Дом вообще по старым документам однокомнатный, - рассказала внучка Валентины Николаевны Виктория. - Предыдущие хозяева комнату перегородили на две, а в кухне сделали столовую, санузел и маленькую кухоньку. Батареи только в столовой, и из-за этого тепло в кухню и санузел не доходит, там холодно, плюс много щелей, дыр. Газовый котел работает на полную, за 2 месяца нагорело 800 кубов, но это не спасает. Бабушке сейчас говорят – вы собственник, вы и должны решать проблему. Вроде как трубы можно протянуть дальше, нам говорят – копите деньги и делайте, даже представить страшно, в какую сумму это может встать. Тем более уже зима на дворе. А после снегопадов намело сугробы, дверь плохо закрывается, и в коридоре уже полно снега…

С формальной точки зрения вопросов к чиновникам действительно нет. Но с моральной хочется верить, что бабушку, пусть даже ту, у которой рядом живут внучка и ее родные, не оставят в беде, ведь жилья она лишилась не по своей воле.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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