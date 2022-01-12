В Самарской области росгвардейцы спасли мужчину, потерявшего сознание на остановке

Правоохранители оказали пострадавшему первую помощь и вызвали скорую / Фото: Росгвардия Самарской области

В Самарской области сотрудники Росгвардии спасли мужчину, который потерял сознание на улице и едва не замерз насмерть. Все случилось днем 7 января 2022 года на остановке общественного транспорта около ж/д вокзала в Отрадном.

Изначально пострадавшего обнаружили прохожие. Они увидели, что на снегу без движения лежит мужчина. Признаков жизни он не подавал. Тогда горожане обратились в экстренные службы. Первым на место приехал дежурный экипаж вневедомственной охраны.

Правоохранители установили, что мужчина жив, но находится без сознания. Кроме того, у него уже появились признаки первичного обморожения. Росгвардейцы подняли пострадавшего со снега и перенесли его на лавочку, где оказали ему доврачебную помощь. После этого они вызвали на место скорую.

На днях местные жители написали о случившемся в официальной группе Управления Росгвардии по Самарской области в соцсети. Они решили поблагодарить правоохранителей за спасение человека, но не запомнили их фамилий, только номер машины.

Как выяснилось, в тот день дежурили сержант полиции Аслан Бердогулов и старший сержант полиции Дмитрий Кирюшев. Именно они помогли потерявшему сознание мужчине.

— Спасибо большое росгвардейцам. Ребята прибыли оперативно, помогли человеку. Без их помощи он наверняка бы замерз. Молодцы! — написали жители Отрадного в группе Росгвардии.

По данным ведомства, мужчину, которого спасли правоохранители, госпитализировали в городскую больницу. Пострадавшим оказался 56-летний местный житель. Он провел под наблюдением медиков несколько дней. Его самочувствие улучшилось, после чего его благополучно выписали.