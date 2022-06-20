Видел то, докуда нельзя дойти пешком: спасатель из Самары рассказал, как покорил бездорожье на мотоцикле

Самарец много путешествует и изучает разнообразные рельефы на своем эндуро Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В третий понедельник первого летнего месяца отмечается Всемирный день мотоциклиста. В 2022 году байкеров будут чествовать 20 июня. «Надышаться можно только ветром» - эту фразу понимает каждый любитель «железных коней». Рев мотора, ветер в лицо и адреналин – это именно тот кайф, без которого байкеры не представляют свою жизнь.Журналист «КП-Самара» поговорила с одним из самарских любителей мотоспорта спасателем Александром Ушаковым и выяснила, что такое эндуро и чем он так привлекает любителей экстрима.

По словам нашего собеседника, эндуро – агрессивный стиль езды по бездорожью, в том числе и на специализированных спортивных трассах, начиненных бревнами, валунами и другими препятствиями, в зависимости от сложности соревнований. В Самаре данный вид спорта достаточно развит, у нас есть специализированные трассы, мастера проводят тренировки и принимают участие в различных соревнованиях.

Мотоцикл - для души, а не для профессии

37-летний спасатель первого класса Александр Ушаков уже много лет работает в ПСС Самарской области. Все активные увлечения, например, спелеология, скалолазание и дайвинг, он использует в профессии. Кроме того, спортсмен вместе со своими коллегами-спасателями участвуют в различных соревнованиях, где отстаивают честь самарской службы спасения. Однако есть у Александра еще одна любовь. Единственное, что он не превращает в свою работу – мотоциклы эндуро.

Александр Ушаков имеет много увлечений, которые использует в профессии, но мотоциклы - для души Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Все, чем я увлекался рано или поздно превращалось в профессию. Эндуро – это для души. Я трачу много денег на экипировку и мотоцикл, а взамен не получаю ничего, кроме удовольствия, - говорит Александр Ушаков.

Александр начал увлекаться экстремальным видом мотоспорта несколько лет назад. В детстве он, как все деревенские мальчишки, рассекал на «Урале» или «Яве», а спортивные мотоциклы видел только в популярных зарубежных фильмах 90-х. Когда у Александра появилась возможность приобрести спортивный мотоцикл, он сразу же исполнил свою мечту.

По городу на скутере, а в горы на эндуро

В мотосезон первоклассный самарский спасатель передвигается по городу на скутере, так как спортивный мотоцикл не предназначен для дорог общего пользования. По словам Александра, по городу на таком мотоцикле ездить нельзя.

По трассе на эндуро ездить нельзя, поэтому приходится возить мотоцикл в машине Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- У него очень мягкая резина, которая просто сотрется об асфальт. Кроме того, само устройство мотоцикла предназначено для агрессивного вождения по бездорожью, а на ровной дороге создается неприятная вибрация. эндуро не для города, это просто скучно и не нужно, - говорит Александр.

В Самаре есть достаточно большое количество любителей данного мотоспорта. Мастера проводят тренировки и соревнования на специальных трассах. Самарская область по своему рельефу очень разнообразна – есть и горные рельефы, пески, гравий и болотистые местности. Для любителей эндуро есть все, чтобы насладиться экстремальным вождением. Александр с друзьями-мотоциклистами часто выезжают в область, чтобы исследовать местные рельефы на «железном коне».

Любители эндуро не ограничиваются только родными краями, а часто выезжают в путешествия. Совсем недавно Александр и его друзья вернулись из поездки по России и Абхазии. За 14 дней компания проехала 6 тысяч километров, посетили крупные соревнования и исследовали горные рельефы на мотоциклах.

Самарцы собираются большими компаниями и вместе едут покорять новые вершины Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- В Ростове мы принимали участие в соревнованиях по промышленному альпинизму, в Абхазии наслаждались местным колоритом и катались по горам и лесам на мотоциклах, в Геленджике в это время проходила эндуро-гонка, где я был не участником, а зрителем, но все равно получил массу удовольствия. В Астрахани мы устроили катание по бархану «Большой брат», а также просто устраивали пешие экскурсии по городам, в которых побывали, - рассказывает журналисту самарец.

В рамках поездки компания из Самары побывала в разных интересных местах. Путешественники открыли для себя массу заброшенных мест, где практически никогда не бывает туристов. Например, Александр и его друзья нашли множество заброшенных усадеб, гидроэлектростанцию и даже забытый корабль на берегу моря.

Александр любит путешествовать и открывать для себя новые необычное места Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Когда едешь на мотоцикле по горам, степи, барханам, перед тобой открываются столько разных рельефов и пейзажей. Это не передать словами, это нужно видеть. Сотни людей занимаются таким видом спорта, и каждый в таких поездках находит что-то свое. Конечно, на мотоцикле эндуро не всегда получается ехать быстро, чтобы ветер бил в лицо, но порой получается выйти на ровную поверхность, чтобы насладиться даже скоростью, - говорит об эмоциям самарский мотоциклист.

Побывал там, куда легко не добраться

Это не первая дальняя поездка с мотоциклом для Александра Ушакова, но первая настолько масштабная и разнообразная. По словам самарца, поездки по бездорожью на мотоциклах открывают новые локации и впечатления, так как эндуро может проехать там, где не всегда проедет автомобиль. Даже пешком дойти до незабываемой местности порой трудно, а на мотоцикле осуществить это можно без проблем. Сейчас Александр мечтает поехать на мотоцикле в Крым и в Казахстан, по возможности, он обязательно отправится в новое путешествие со своим «стальным конем».

Александр на своем внедорожном мотоцикле может доехать до невероятных мест, где никогда не бывали туристы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- На мотоцикле можно проехать в труднодоступные места, где нет туристов. Это непередаваемые эмоции, ты просто получаешь кучу впечатлений от тех мест, в которых находишься, - говорит мотоциклист.

Это не только впечатления, но спорт

Впечатления любители эндуро получают не только от результата их поездов по труднодоступным местам, но и от самого процесса. По словам Александра, это не только адреналин, но и наслаждение физической активностью. Когда едешь по камням, крутым спускам или поднимаешься в горы, мотоциклист контролирует мотоцикл и свое тело. Нужно понимать, как работает мотоцикл, как им управлять, работать сцеплением, тормозами, газом, рулем, плюс нужно работать своим весом. Мотоциклист должен быть физически развит, чтобы ездить на таком мотоцикле.

- Мне нравится, что это не просто сел и поехал – катишь по дороге, смотришь по сторонам и дышишь ветром. Это, конечно, круто, но мне больше нравятся такие моменты, где требуется некая сноровка, опыт, сила и понимание мотоцикла, чтобы где-то проехать, - говорит профессионал.

Мотоциклетный спорт очень опасный, нужно иметь хорошую сноровку и быть предельно осторожным Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Мотоспорт считается одним из опаснейших видов спорта. Несмотря на экипировку и соблюдение правил безопасного вождения, спортсмены зачастую получают довольно серьезные травмы. Александр Ушаков во время разговора с журналистом «КП-Самара» возвращался из очередной поездки на мотоцикле по бездорожью, где он повредил плечо во время падения. По словам спортсмена, это далеко не первая травма, которую он получает на мотоцикле.

- Эндуро – опасный вид спорта, несомненно. Моя жена очень сильно переживает, потому что она понимает, сколько можно получить травм. Она относится к моему увлечению с осторожностью, но с пониманием. В последнюю поездку в Абхазию она поехала со мной. За две недели она приобщилась к мототусовке, поняла, что мотоциклы – это красиво, эмоционально и не страшно. Когда мы были на соревнованиях по эндуро, где только участников было более 620 человек, для моей супруги стало открытием, что куча народу буквально живут мотоциклами – тратят на это большое количество времени, денег, а взамен получают эмоции, - рассказывает самарский спасатель Александр Ушаков.

Сын на карте, отец на мотоцикле

Александр и его супруга воспитывают 10-летнего сына. По словам молодого отца, мальчик относится к мотоциклам нейтрально, его больше интересует картинг. Самарец не препятствует увлечениям своего сына, а наоборот, активно его поддерживает. Александр подарил ребенку карт, чтобы он мог тренироваться и участвовать в соревнованиях на личной машине.

- Я честно рад, что мой сын пока что не интересуется мотоциклами. Во-первых, картинг дешевле. Если брать мотоцикл и экипировку сейчас, то он вырастет из них достаточно быстро, а на машине он будет кататься достаточно долго, да и экипировка там попроще. Но если в будущем мой сын скажет, что хочет заниматься мотокроссом, то я не буду препятствовать, а поддержу любые его начинания, - говорит любящий отец.

Редакция «КП-Самара» поздравляет любителей мотоциклов с праздником и желает всем попутного ветра и массу впечатлений.

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