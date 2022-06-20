Упала с ребенком с двухметровой высоты: в Самарской области неаккуратная мать переломала своему малышу голову

Сейчас расследование продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители Сызрани разбираются в обстоятельствах серьезного ЧП. Местная жительница нанесла своему маленькому сыну тяжелые травмы. Случилось это еще зимой, но привлечь мать к ответственности правоохранители решили только сейчас.

Несчастный случай произошел 21 февраля. Около шести часов вечера 36-летняя Елена Баранецкая (личные данные изменены) спускалась по лестнице со второго этажа дома на улице Крестьянской. На руках у нее был малыш Максим (имя изменено), родившийся в начале октября прошлого года.

- В какой-то момент она подвернула ногу и упала на пал с высоты примерно два метра. Ребенок полетел вместе с ней, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Грудничка экстренно доставили в больницу. Врачи диагностировали ему тяжелые повреждения - переломы правой и левой теменных костей, затылочной кости, тяжелый ушиб головного мозга с кровоизлиянием.

- Все это повлекло за собой тяжкий вред здоровью. И женщина должна была и могла предвидеть последствия. В том, что случилось, усматривается ее вина, - добавляет наш собеседник.

Медики передали всю необходимую информацию об инциденте в полицию. Стражи порядка установили всех членов указанной семьи и провели с ними беседы. Процессуального решения сначала не приняли. Тем не менее, после проведения дополнительных проверок силовики возбудили из отказного материала уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

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