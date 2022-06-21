ТИМ ШЕВЦОВ: ВСЯ ИЗВЕСТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ «ФОРА СИНЕМА»

Фора-Синема - производство видеоконтента

В этой статье собраны все известные факты из биографии Шевцова: деятельность до появления в «Фора Синема», получение образования, работа над телевизионными проектами и так далее.

Кто такой Тим Шевцов и чем он известен

Тим Игоревич Шевцов владеет ООО «Фора Синема» с 2017 года (до этого он активно сотрудничал с компанией). Родился владелец данной компании 16 декабря 1985 года в Москве. Окончив школу, Шевцов решил связать свою жизнь именно с деятельностью режиссера, поэтому закончил институт телевидения и радио имени Литовчина, где изучил профессию режиссера кино и ТВ-программ. Дополнительно, в 2010 году, Тим Игоревич получил статус кандидата педагогических наук.

Как и многие другие, свою деятельность Тим Шевцов начал задолго до получения диплома. Так, с 2005 по 2007 год он работал в компании «Телеформат» над проектами «Понять.Простить» и «Галлилео» на должности режиссера-постановщика. Контент производился для «Первого канала» и СТС.

С 2007 года Тим Шевцов изменил свою деятельность: вплоть до 2009 года он занимал должность заместителя генерального директора ЗАО «Медиа Альянс». Параллельно Тим запустил интернет-телевизионную платформу (IPTV) для провайдера «NetByNet».

В 2010 году запустил платный канал в России: auto motor und sport tv. Позднее переименовал его в “авто24”.

В 2014 году Тим Шевцов учредил журнал Story, а с 2017 года, как мы рассказали выше, стал владельцем ООО «Фора Синема».

Краткая биография Тима Шевцова

Имя отца Тима, Игоря Константиновича Шевцова, может быть известно любителям российского кинематографа. Игорь Константинович является автором оригинальных сценариев для таким фильмов, как «Трест, который лопнул», «Покровские ворота», «Зеленый фургон», «Визит дамы» и так далее. Мать Шевцова – Тагунова Ирина Августовна. Она является доктором педагогических наук, а также – лауреатом государственной премии в области науки и образования.

О своей личной жизни Тим Игоревич Шевцов не любит распространяться. Известно только, что владелец ООО «Фора Синема» женат, и у супругов есть дочь.

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