В Самаре дом на Победе украсили огромным граффити с моряком

27 Сент. 08:24 2018-09-27T08:24:55+03:00

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Уличные художники продложают использовать самарские дома в качестве полотен для своих картин. Так, недавно под их руками преобразился дом № 146 по улице Победы.

На торце этой девятиэтажки художники изобразили в качестве разнообразия не футбольный рисунок, а граффити на водную тематику - моряка в тельняшке и маяк, основой которого выступил кондиционер. Огромное граффити выполнено в трех цветах: черном, белом и зелено-голубом. Такое сочетание цветов позволило художникам не выбиться из общего вида дома.

Известно, что авторами данного граффити выступили двое художников, один из которых - Александр Слимов, который уже отметился в Самаре изображением девушки с фотоаппаратом, в котором отражается ракета "Союз", на доме по проспекту Ленина. Работы велись на деньги частных инвесторов.