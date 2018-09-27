2018-09-27T08:46:07+03:00
Спорт

Баскетбольная «Самара» стала обладателем Кубка Приматова

Самарская команда вырвала победу у екатеринбургского «Уралмаша»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
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В среду, 26 сентября, на паркете МТЛ Арены прошел второй матч предсезонного турнира – кубка памяти Генриха Приматова. Баскетболисты «Самары» встречались там с дебютантом Суперлиги-1 екатеринбургским «Уралмашем». И в этом матче самарцы вышли победителями.

В стартовом периоде хозяева завладели инициативой и смогли завершить его со счетом 13:3. Во второй четверти соперники поначалу шли наравне, но потом уральцы вырвались вперед – 24:25. «Самара» вернула лидерство только к середине третьего периода, однако удержать его не удалось. Гости быстро нагнали самарцев, и в итоге эта десятиминутка завершилась ничьей – 40:40. В последнем периоде наши баскетболисты все-таки смогли обойти соперника. В итоге матч закончился со счетом 60:50. Эта победа позволила самарцам вновь стать обладателями кубка памяти Генриха Приматова.

Как сообщает пресс-служба БК «Самара», по итогам кубка Дмитрий Головин стал лучшим разыгрывающим, Максим Дыбовский – лучшим легким форвардом, Алексей Нестеров – лучшим тяжелым форвардом, а форвард Игорь Смыгин был признан MVP турнира.

Этот турнир – последняя проверка для самарских баскетболистов перед стартом сезона. Следующие матчи они проведут уже в рамках чемпионата Суперлиги.

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