СМИ: Lada Vesta и Lada Largus подорожают с 1 октября

27 Сент. 09:01 2018-09-27T09:04:49+03:00

Стоимость автомобилей двух семейств Lada может подняться на 10 тысяч рублей Фото: АвтоВАЗ

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Тольяттинский АвтоВАЗ намерен поднять цены на модели Lada Vesta и Lada Largus. Предполагается, что с 1 октября автомобили этих семейств подорожают на 10 тысяч рублей во всех модификациях и комплектациях. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на три дилерские компании АвтоВАЗа.

Так, стоимость седана в базовой комплектации вырастет на 1,7% - до 594 900 рублей. Универсал Largus подорожает до 564 900 рублей (на 1,8%). Отметим, что сам АвтоВАЗ предполагаемое повышение цен не подтверждает.