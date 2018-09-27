В Самаре пропала 13-летняя девочка

27 Сент. 09:18 2018-09-27T09:18:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре родственники и волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 13-летнюю Викторию Шпагину. Девочка пропала в воскресенье, 23 сентября. Обстоятельства ее исчезновения не раскрываются.

В день пропажи Виктория была одета в темно-синюю олимпийку, черные лосины, светло-коричневые кроссовки. Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы светло-русые до плеч, глаза зеленые.

Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о местонахождении Виктории, сообщить об этом в Центр поиска пропавших детей Самарской области по телефону +7 (846) 972-58-26 или в полицию по номеру 02, 102. Инфорг поиска от ДПСО «Лиза Алерт» - Дмитрий, телефон: 89277725973.