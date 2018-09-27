Стало известно, почему землю в Гранном залило мазутом

27 Сент. 09:47 2018-09-27T09:49:05+03:00

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В поселке Гранный г.о. Новокуйбышевск разразилась экологическая катастрофа локального масштаба. Там в районе улицы Водозаборной произошел разлив мазута. Затопление земли нефтепродуктами произошло после того, как одна из местных жительниц затеяла стройку на своем участке. Мазут появился при выкорчевывании деревьев.

Мазут появился на поверхности земли после выкорчевывания деревьевФото: vk.com

Хозяина нефтепродуктов долгое время не удавалось найти. В итоге власти города подняли архивные документы, по которым удалось выяснить, что на проблемном участке земли до 70-х годов проходил мазутный трубопровод. Потом была построена буферная база, и трубу законсервировали. В 90-х годы трубопровод был исключен из реестра коммуникаций, и теперь он бесхозный.

Администрация города совместно с руководством Новокуйбышевского НПЗ пообещали разобраться в ситуации.

- Создана совместная рабочая группа, ее работу будет координировать лично глава округа Сергей Марков. С 27 сентября планируется начать вывоз загрязненной земли на спецполигон для последующей утилизации, - рассказали в городской администрации.

После ликвидации разлива мазута в Гранном будет проведена рекультивация земли.