В аэропорту Курумоч экстренно сел самолет Москва – Худжанд

27 Сент. 10:06 2018-09-27T10:07:25+03:00

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В ночь на четверг, 27 сентября, около 0:50 в самарском аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании S7 Airlines, который летел из Москвы в Худжанд (Таджикистан). Причиной этому стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Об этом сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По данным правоохранителей, во время полета стало плохо гражданину Таджикистана. У него было подозрение на гипертонический криз. Мужчине вызвали скорую. Медики оказали ему необходимую помощь на месте. От госпитализации он отказался.

Из-за случившегося рейс задержался примерно на полтора часа. Продолжить свой полет он смог в 2:25.