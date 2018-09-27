2018-09-27T10:40:44+03:00
Общество

50 школьников со всей России попали в «Артек» благодаря самарскому вузу

Самарский университет провел всероссийский конкурс юных исследователей «Универсум», победители выиграли путевку в страну детства
Татьяна ПОПОВА
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После всех испытаний из 850 участников «Универсума» 50 школьников вышли в финал и получили путевку в «Артек»После всех испытаний из 850 участников «Универсума» 50 школьников вышли в финал и получили путевку в «Артек»Фото: Татьяна ПОПОВА
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В конце сентября 50 детей со всей страны приехали в детский лагерь «Артек». Все они стали победителями всероссийского гуманитарного конкурса «Универсум». Конкурс проводил Самарский национальный исследовательский университет имени академика Королёва.

Отбор финалистов проходил в несколько этапов. Сначала школьники прошли тестирование на знание гуманитарных наук, а затем написали творческий проект. После всех испытаний из 850 участников «Универсума» 50 школьников вышли в финал и получили путевку в «Артек». Победа в конкурсе поможет ребятам и после окончания школы: все финалисты получат дополнительные баллы при поступлении в Самарский университет.

В конце сентября 50 детей со всей страны приехали в детский лагерь «Артек» Фото: Татьяна ПОПОВА

В конце сентября 50 детей со всей страны приехали в детский лагерь «Артек»Фото: Татьяна ПОПОВА

- Самарский национальный исследовательский университет проводит профильную смену для финалистов «Универсума» в Международном детском центре «Артек», - рассказала «КП-Самара» Анна Безрукова, декан факультета филологии и журналистики Самарского университета. - Преподаватели социально-гуманитарного института дадут уникальные мастер-классы, а ребята получат опыт практической работы над проектами, имеющими социокультурную значимость. Среди финалистов есть учащиеся из Амурской, Томской, Тверской, Архангельской, Орловской, Нижегородской, Ленинградской, Новосибирской, Кировской, Ульяновской, Вологодской, Самарской, Воронежской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Пермского, Красноярского и Краснодарского краев, Республики Крым.

Во время смены в лагере школьники примут участие в третьем Международном АртекФоруме, где встретятся с первыми лицами правительства России, олимпийскими чемпионами и блогерами.

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