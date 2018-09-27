2018-09-27T10:42:16+03:00
Общество

По Самаре пронесут портреты депутатов, проголосовавших за пенсионную реформу

Акцию протеста вновь организуют представители партии КПРФ
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Михаил МатвеевФото: Михаил МатвеевФото: Twitter.com
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В Самаре вновь собираются провести акции протеста. На этот раз они будут направлены не только против пенсионной реформы, но и против депутатов Госдумы, которые ее одобрили и приняли. Соответствующее уведомление в администрацию города уже подал депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

Протестные акции планируется провести 13 октября в двух форматах и на двух площадках: демонстрацию на улице Молодогвардейской и митинг на площади имени В.В. Куйбышева. Помимо протеста против принятого депутатами пенсионного закона, горожане потребуют полный возврат региональных льгот.

- Это будет акция позора депутатам, проголосовавшим против народа. Есть предложение пронести их портреты вниз головой и затем бросить к ступенькам самарского белого дома, - заявил Михаил Матвеев.

Отметим, что вчера, 26 сентября, за закон о повышении пенсионного возраста проголосовали следующие депутаты Госдумы от Самарской области: Александр Хинштейн, Владимир Бокк, Виктор Казаков, Евгений Серпер, Игорь Станкевич, Владимир Гутенев и Леонид Симановский. Все они представители партии «Единая Россия». Против проголосовал Леонид Калашников (КПРФ). Михаил Дегтярев (ЛДПР) воздержался.

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