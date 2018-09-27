2018-09-27T11:02:01+03:00
Общество

В Самаре до сентября 2019 года перекроют три улицы у Хлебной площади

Ограничения связаны со строительством Фрунзенского моста
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ограничения начнут действовать уже с 1 октябряОграничения начнут действовать уже с 1 октябряФото: Архив "КП"
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На следующей неделе жителей центра Самары ждут новые перекрытия дорог. Из-за строительства инженерных сетей и Фрунзенского моста с 6:00 1 октября закроют проезд по улицам Крупской, Фрунзе и Куйбышева. Ограничения будут действовать до 24:00 31 августа 2019 года.

Как сообщает пресс-служба администрации Самары, движение перекроют по следующим участкам улиц:

- по улице Крупской от улицы Степана Разина до улицы Фрунзе;

- по улице Фрунзе от улицы Крупской до улицы Комсомольской;

- по улицы Куйбышева от улицы Крупской до улицы Комсомольской.

Напомним, что в районе Хлебной площади от улицы Кутякова до улицы Крупской на участке протяженностью 350 метров уже действует ограничение движения. Его ввели с 27 августа 2018 года по 15 декабря 2019 года.

Фото: администрация Самары

Фото: администрация Самары

Из-за всех этих перекрытий изменилось движение автобусов №№ 3, 5д, 17, 37, 47, 48к, 48д, 92, 168, 172, 207, 226. А вот трамваи № 1, 3 и 5 курсируют по укороченной схеме – до улицы Чапаевской. Отметим, что пассажиры трамваев смогут доехать до Хлебной площади с пересадкой на остановке «Улица Венцека/Улица Фрунзе» на автобусы №№ 5д, 11, 17, 24, 37, 47, 48д, 48к, 61, 80, 92, 247 или на троллейбусы №№ 6, 16. До остановки «Улица Пионерская» по улице Фрунзе будут ходить автобусы №№ 3, 207, 226.

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