2018-09-27T11:27:49+03:00
Общество

Главу Новокуйбышевска прочат на пост министра энергетики и ЖКХ Самарской области

Сергей Марков может занять эту должность вместо отправленного в отставку Сергея Крайнева
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Сергей МарковФото: Сергей МарковФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

Мэр Новокуйбышевска Сергей Марков может стать министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. Политические эксперты предполагают, что губернатор Дмитрий Азаров продолжит свою кампанию по обновлению и оптимизации структуры правительства и объединит министерство строительства с министерством ЖКХ, поставив во главе ведомства Сергея Маркова. Об этом «Комсомольской правде – Самара» сообщили собственные источники.

Напомним, что ранее глава региона предложил перейти на работу в областное правительство главе Кинельского района. После этого он заявил, что назначения глав муниципальных образований на должности министров еще будут. Кроме того, возможно, что областным управленцам предложат получить опыт муниципальной работы.

Между тем, Сергей Марков информацию о своем возможном переходе на должность министра ЖКХ не подтверждает, но и не опровергает. Официального заявления об этом тоже пока не было.

Отметим, что прежнего главу министерства энергетики и ЖКХ Сергея Крайнева губернатор отправил в отставку в понедельник, 24 сентября. Дмитрию Азарову не понравилось, как ведомство Крайнева справляется со своей работой. Пока обязанности министра исполняет Сергей Ульянкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нашли Крайнева: в Самаре отправили в отставку министра ЖКХ и энергетики

Пока руководитель ведомством будет Сергей Ульянкин, его назначили исполняющим обязанности (подробности)

Остались лучшие: утверждена новая структура Правительства Самарской области

Ранее сообщалось, что глава региона планирует сократить число вице-губернаторов, которые одновременно возглавляют министерства Самарской области (подробности)

Умеет находить деньги: стать министром сельского хозяйства предложили главе Кинельского района

При этом главу регионального минсельхоза Алексея Попова еще не отстранили от должности (подробности)

В Самарской области появился новый департамент

Ведомство будет заниматься ценовым и тарифным регулированием (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У «Самара Арены» появилось собственное приложение с аудиогидом
В Самаре временно перекроют движение по улице Печерской
В Самаре ищут сбежавшую ради цыганской свадьбы 16-летнюю нижегородку
Самарская область будет сотрудничать с Беларусью в производстве трамваев и лифтов
Советникам самарского губернатора компенсируют расходы на поездки по морям и рекам
Брачного афериста, которого невеста обвиняет в похищении более 4 млн рублей, оставили под стражей до февраля
«Крылья Советов» сыграют кубковый матч с «Краснодаром» 1 ноября
В Самарской области ожидаются холодные ночи
В Самаре водитель Hyundai сбил возле школы 11-летнюю девочку
На въезде в Самару столкнулись две легковушки и погрузчик
Житель Самары отсудил у мэрии 2,2 млн рублей за разбитый в яме спорткар
Самара стала партнером белорусского Могилева
Житель Самарской области ударом ножа в сердце убил обокравшую его соседку
На дачах под Тольятти при пожаре погиб пожилой мужчина
В Самаре ищут водителя мопеда, сбившего девушку на улице Чкалова
В Москве арестованы два саратовца, похитивших почти два миллиона рублей в Новокуйбышевске
На домах Самары будут вывешивать списки должников за горячую воду и тепло
Мужчина, который сжег своих детей в селе под Самарой, дал показания в суде
В Самарской области водитель «десятки» опрокинулся в кювет и погиб
Интернет МегаФона в «Авроре» ускорился от крыши до подвала
В Самарской области девочка-подросток призывала в интернете к насилию в школе
В Самаре на проспекте Ленина из-за ДТП стояли трамваи
В Самарской области мужчина из ревности убил супругу
В Самаре пьяная автоледи протаранила припаркованный Suzuki
Самарский РКЦ "Прогресс" проверят из-за аварии ракеты "Союз"
Самарца жестоко пытали из-за 4800 рублей
Под Сызранью водитель "Приоры" сбил насмерть телят и улетел в кювет