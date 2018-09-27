Главу Новокуйбышевска прочат на пост министра энергетики и ЖКХ Самарской области

27 Сент. 11:27 2018-09-27T11:27:49+03:00

Сергей Марков может занять эту должность вместо отправленного в отставку Сергея Крайнева

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Мэр Новокуйбышевска Сергей Марков может стать министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. Политические эксперты предполагают, что губернатор Дмитрий Азаров продолжит свою кампанию по обновлению и оптимизации структуры правительства и объединит министерство строительства с министерством ЖКХ, поставив во главе ведомства Сергея Маркова. Об этом «Комсомольской правде – Самара» сообщили собственные источники.

Напомним, что ранее глава региона предложил перейти на работу в областное правительство главе Кинельского района. После этого он заявил, что назначения глав муниципальных образований на должности министров еще будут. Кроме того, возможно, что областным управленцам предложат получить опыт муниципальной работы.

Между тем, Сергей Марков информацию о своем возможном переходе на должность министра ЖКХ не подтверждает, но и не опровергает. Официального заявления об этом тоже пока не было.

Отметим, что прежнего главу министерства энергетики и ЖКХ Сергея Крайнева губернатор отправил в отставку в понедельник, 24 сентября. Дмитрию Азарову не понравилось, как ведомство Крайнева справляется со своей работой. Пока обязанности министра исполняет Сергей Ульянкин.

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