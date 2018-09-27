Из Самары в Казань запустят скорый ночной поезд

27 Сент. 11:43 2018-09-27T11:43:42+03:00

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Столицы Самарской области и Татарстана свяжет скорый ночной поезд № 125/126. Он начнет ежедневно курсировать между Самарой и Казанью с 9 декабря. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Из Самары скорый поезд будет отправляться в 20:26, а прибывать в Казань в 6:20. Время в пути составит 10 часов 54 минуты. В обратном направлении он будет отправляться в 21:20, а прибывать в 8:40. Время в пути составит 10 часов 20 минут. Поезд будет делать остановки только на крупных станциях.

Для пассажиров будут доступны вагоны-купе, плацкартные вагоны и сидячие вагоны. Стоимость билетов - от 750 рублей. Продажи билетов открываются за 90 суток до даты поездки.