2018-09-27T12:23:39+03:00
Общество

В Самаре обсудили все тонкости «Транспортного образования»

На этой неделе прошла I Всероссийская научно-методическая конференция, посвященная этой теме
Евгения ВАСИНА
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Фото: Данил БогаткинФото: Данил Богаткин
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Чтобы обучения в транспортных вузах стало для студентов более увлекательным, необходимы изменения. Введение новых образовательных программ общих для всех филиалов СамГУПС обсудили в Самаре во время I Всероссийской научно-методической конференции «Транспортного образования». Открыл конференцию ректор СамГУПС Дмитрий Железнов.

Во время пленарного заседания выслушали три важнейших доклада. «О кадровом обеспечении железнодорожного транспорта», проблеме выбора города для открытия филиала рассказал проректор по учебной работе СамГУПС Максим Гаранин. Также он представил разработанную карьерограмму для выпускников, проекты для привлечения школьников и программу «Цифровая экономика РФ».

Далее заведующий кафедрой «Экономика и финансы» СамГУПС Павел Первов поведал о «Развитии практико-ориентированных компетенций обучающихся». В частности говорили о том, что студенты невнимательно относятся к учебе и сначала их нужно научить учиться. Он рассказал о методе бизнес–симуляции на примере игры «Промлидер», благодаря которому можно заинтересовать студентов и познакомил с современным способом обучения через видеоконтент.

Завершил пленарное заседание проректор по инновационному развитию СамГУПС Дмитрий Горбунов. Он поднял вопрос о современных подходах в производстве, где применяются компьютерные технологии. Также обсуждалось, может ли робот заменить человека и как это повлияет на качество производства.

Фото: Данил Богаткин

Фото: Данил Богаткин

Далее началась работа секций: «Совершенствование содержания и условий реализации основных профессиональных образовательных программ»,

«Совершенствование структуры управления университетскими комплексами» и «Совершенствование профориентационной работы и повышение образовательной организации».

Итоги конференции подвели 26 сентября на пленарном заседании.

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