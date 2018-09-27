В Самаре «семерка» на буксире сбила велосипедиста

27 Сент. 11:58 2018-09-27T11:58:51+03:00

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В среду, 26 сентября, примерно в 12:40 на улице Транзитной в Самаре произошло ДТП с участием трех транспортных средств: ВАЗ-21053, ВАЗ-210740 и велосипеда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 19-летний водитель «пятерки» двигался со стороны улицы Литвинова в направлении Аэропортовского шоссе и на гибкой сцепке буксировал «семерку», за рулем которой находился 16-летний подросток.

- По предварительной версии, при буксировке 19-летний водитель нарушил правила буксировки и «семерка» наехала на 58-летнего велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении, - рассказали полицейские.

В результате случившегося велосипедист получил травмы и был госпитализирован в ближайшую больницу. В настоящее время правоохранители проводят по факту происшествия проверку.