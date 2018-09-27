2018-09-27T12:27:17+03:00
Происшествия

Стадион «Самара Арена» помогал строить экстремист

Мужчина работал бетонщиком и пропагандировал экстремистско-террористическую деятельность
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина скрывался от правоохранителей Узбекистана на стадионе в СамареМужчина скрывался от правоохранителей Узбекистана на стадионе в СамареФото: Архив "КП"
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Сотрудники УФСБ по Самарской области нашли среди строителей стадиона «Самара Арена» экстремиста, который находился в международном розыске.

По данным правоохранителей, уроженец Узбекистана работал на спортобъекте бетонщиком. Там же он с сентября прошлого года занимался пропагандой экстремистско-террористической деятельности. Помимо этого, мужчина пропагандировал создание единого исламского государства и оправдывал деятельность ИГИЛ, которое является запрещенной на территории РФ организацией, в интернете.

Экстремиста среди строителей стадиона сотрудники ФСБ выявили в феврале 2018 года. Тогда же выяснилось, что он находится в международном розыске, в который его объявило УВД Самаркандской области. Мужчину обвиняют по статье № 244.2 УК республики Узбекистан «Создание, руководство, участие в религиозных, экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях». Недавно стало известно, что самарские силовики экстрадировали опасного бетонщика на родину.

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