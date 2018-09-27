2018-09-27T12:57:57+03:00
Общество

Сладкое дело: мужчины из Хабаровского края украли в Сызрани с поезда 200 кило сахара для себя

Об этом сообщает Сызранское ЛО МВД России на транспорте
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В Сызрани украли 200 кило сахараВ Сызрани украли 200 кило сахара
Изменить размер текста:

В Сызрани произошло похищение века: с товарного поезда, который стоял в Сызрани, пропали четыре мешка сахара. Полицию вызвали из Южного парка Сызрани-1. Обслуживающий персонал заметил, что в вагоне товарного поезда открыта створка. Вскоре выяснилось: пропал сахар.

- Виновными оказались два жителя Хабаровского края, 27 и 29 лет, они сопровождали технику, которую перевозили в другом вагоне этого поезда, - рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что мужчины отнесли четыре мешка сахара в свой вагон и спрятали их под доски. Все 200 кило сахара на сумму более 6300 рублей они собирались употребить в пищу самостоятельно. По крайней мере, именно так свои цели они объяснили полиции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У «Самара Арены» появилось собственное приложение с аудиогидом
В Самаре временно перекроют движение по улице Печерской
В Самаре ищут сбежавшую ради цыганской свадьбы 16-летнюю нижегородку
Самарская область будет сотрудничать с Беларусью в производстве трамваев и лифтов
Советникам самарского губернатора компенсируют расходы на поездки по морям и рекам
Брачного афериста, которого невеста обвиняет в похищении более 4 млн рублей, оставили под стражей до февраля
«Крылья Советов» сыграют кубковый матч с «Краснодаром» 1 ноября
В Самарской области ожидаются холодные ночи
В Самаре водитель Hyundai сбил возле школы 11-летнюю девочку
На въезде в Самару столкнулись две легковушки и погрузчик
Житель Самары отсудил у мэрии 2,2 млн рублей за разбитый в яме спорткар
Самара стала партнером белорусского Могилева
Житель Самарской области ударом ножа в сердце убил обокравшую его соседку
На дачах под Тольятти при пожаре погиб пожилой мужчина
В Самаре ищут водителя мопеда, сбившего девушку на улице Чкалова
В Москве арестованы два саратовца, похитивших почти два миллиона рублей в Новокуйбышевске
На домах Самары будут вывешивать списки должников за горячую воду и тепло
Мужчина, который сжег своих детей в селе под Самарой, дал показания в суде
В Самарской области водитель «десятки» опрокинулся в кювет и погиб
Интернет МегаФона в «Авроре» ускорился от крыши до подвала
В Самарской области девочка-подросток призывала в интернете к насилию в школе
В Самаре на проспекте Ленина из-за ДТП стояли трамваи
В Самарской области мужчина из ревности убил супругу
В Самаре пьяная автоледи протаранила припаркованный Suzuki
Самарский РКЦ "Прогресс" проверят из-за аварии ракеты "Союз"
Самарца жестоко пытали из-за 4800 рублей
Под Сызранью водитель "Приоры" сбил насмерть телят и улетел в кювет