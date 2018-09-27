Сладкое дело: мужчины из Хабаровского края украли в Сызрани с поезда 200 кило сахара для себя

27 Сент. 12:57 2018-09-27T12:57:57+03:00

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В Сызрани произошло похищение века: с товарного поезда, который стоял в Сызрани, пропали четыре мешка сахара. Полицию вызвали из Южного парка Сызрани-1. Обслуживающий персонал заметил, что в вагоне товарного поезда открыта створка. Вскоре выяснилось: пропал сахар.

- Виновными оказались два жителя Хабаровского края, 27 и 29 лет, они сопровождали технику, которую перевозили в другом вагоне этого поезда, - рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что мужчины отнесли четыре мешка сахара в свой вагон и спрятали их под доски. Все 200 кило сахара на сумму более 6300 рублей они собирались употребить в пищу самостоятельно. По крайней мере, именно так свои цели они объяснили полиции.